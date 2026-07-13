Военные учения в Польше

13 и 14 июля на северо-востоке Польши на границе с Беларусью и Россией пройдут запланированные военные учения отдельных подразделений Вооруженных сил республики. Об этом сообщает Polskie radio 24 со ссылкой на сообщение оперативного командования польских ВС.

Целью тренировок названо поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей.

Оперативное командование призвало жителей воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов с передвижением войск. В связи с проведением тренировок граждан предупредили о возможном появлении военной техники и военнослужащих на дорогах общего пользования.

«Мы настоятельно призываем всех проявлять осторожность в местах передвижения военной техники и воздерживаться от публикации в социальных сетях информации, фотографий или видео, изображающих перемещение войск и военной техники, поскольку такие материалы могут быть использованы в целях разведки или дезинформации. Давайте вместе работать над обеспечением нашей общей безопасности», — цитирует Polskie radio 24 заявление военных.

В апреле 2026 года Франция и Польша планировали провести совместные ядерные учения для отработки атак на цели в России и Беларуси.