Иранскому самолету не дали сесть в Йемене

Сана находится под контролем группировки хуситов, поддерживаемой Ираном, в то время как признанное правительство, пользующееся поддержкой Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, действует из Адена на юге Йемена.

Йеменские хуситы заявили, что Саудовская Аравия нарушила соглашение и ударила по аэропорту в Сане, чтобы помешать посадке иранского самолета.

Эти сообщения появились на фоне эскалации конфликта из-за требований хуситов разрешить иранскому самолету приземлиться в аэропорту Саны. Глава Президентского совета Йемена обвинил в напряженности хуситов: «Мы подтверждаем, что защита суверенитета страны, ее воздушного пространства и пограничных переходов является национальной и конституционной обязанностью, которой нельзя пренебрегать».

Он заявил, что ответственность за последствия эскалации лежит на хуситах. «Хуситы отвергли все предложенные им инициативы и настаивают на установлении власти на местах вне рамок государственных институтов», — сказал он.

Военный представитель движения хуситов в Йемене ответил: «В результате несправедливой и вопиющей агрессии саудовский враг нанес несколько авиаударов по международному аэропорту в Сане, положив тем самым конец усилиям по предотвращению эскалации. Поэтому он должен понести последствия своих агрессивных действий. Мы подчеркиваем, что эта агрессия не останется без ответа».

В воскресенье в Сане после длительного перерыва в публичном поле появился представитель Ирана при движении хуситов Али Мухаммад Резаи. Он не показывался на публике с конца 2024 года. Возвращение иранского дипломата совпало с прибытием в йеменскую столицу самолета авиакомпании Mahan Air из Тегерана, что вызвало резкую реакцию признанного правительства Йемена, назвавшего этот шаг опасной эскалацией и прямым нарушением суверенитета страны.