Иранскому самолету не дали сесть в Йемене

Йеменские хуситы заявили, что Саудовская Аравия нарушила соглашение и ударила по аэропорту в Сане, чтобы помешать посадке иранского самолета.
Сана находится под контролем группировки хуситов, поддерживаемой Ираном, в то время как признанное правительство, пользующееся поддержкой Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, действует из Адена на юге Йемена.
Эти сообщения появились на фоне эскалации конфликта из-за требований хуситов разрешить иранскому самолету приземлиться в аэропорту Саны. Глава Президентского совета Йемена обвинил в напряженности хуситов: «Мы подтверждаем, что защита суверенитета страны, ее воздушного пространства и пограничных переходов является национальной и конституционной обязанностью, которой нельзя пренебрегать».
Он заявил, что ответственность за последствия эскалации лежит на хуситах. «Хуситы отвергли все предложенные им инициативы и настаивают на установлении власти на местах вне рамок государственных институтов», — сказал он.
Военный представитель движения хуситов в Йемене ответил: «В результате несправедливой и вопиющей агрессии саудовский враг нанес несколько авиаударов по международному аэропорту в Сане, положив тем самым конец усилиям по предотвращению эскалации. Поэтому он должен понести последствия своих агрессивных действий. Мы подчеркиваем, что эта агрессия не останется без ответа».
В воскресенье в Сане после длительного перерыва в публичном поле появился представитель Ирана при движении хуситов Али Мухаммад Резаи. Он не показывался на публике с конца 2024 года. Возвращение иранского дипломата совпало с прибытием в йеменскую столицу самолета авиакомпании Mahan Air из Тегерана, что вызвало резкую реакцию признанного правительства Йемена, назвавшего этот шаг опасной эскалацией и прямым нарушением суверенитета страны.
***15:53
Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Сана, который находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», чтобы предотвратить посадку иранского самолета. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Формирования хуситов, поддерживаемые Ираном, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит йеменское государственное информационное агентство SABA.
Незадолго до удара Минобороны призвало немедленно эвакуировать аэропорт Саны и предостерегло граждан от приближения к объекту. В ведомстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, пытающиеся нарушить воздушное пространство страны, отметив, что эти меры направлены на защиту национального суверенитета.