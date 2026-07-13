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Еще одна страна объявила КСИР террористической организацией

16:21 530

Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана террористической организацией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл.

В среду вступил в силу британский законопроект по борьбе с государственными структурами «враждебных» по отношению к Лондону стран. Билль по борьбе с государственными угрозами (State Threats) наделил правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями.

«Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов», — передает телеканал.

Также в список внесена группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», на которую некоторые европейские страны возложили ответственность за ряд терактов.

Выражение поддержки внесенным в список организациям теперь является уголовным преступлением. Исключения будет делаться для лиц, взаимодействующих с подобными организациями в дипломатических или гуманитарных целях, а также для сотрудников благотворительных фондов и журналистов.

В январе газета Times сообщила, что МВД Великобритании готовит санкции против КСИР, однако процесс замедляется из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими. По данным издания, служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.

Отметим, что по состоянию на май 2026 года КСИР признан террористической организацией 46 государствами.

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