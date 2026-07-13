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Трамп грозит «серьезными ударами» по Ирану. А Ормуз переходит под «контроль» США

новость дополнена
16:28 595

Соединенные Штаты намерены наносить «серьезные удары» по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили, - сказал Трамп в прямом эфире телеканала Fox News. - У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить».

Американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. «Мы берем под контроль (Ормузский) пролив. У них (Ирана) ничего нет», — сказал он в прямом эфире Fox News.

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