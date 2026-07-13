USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Серебро Азера Ильясова в Литве

16:57 408

Член молодежной сборной Азербайджана по академической гребле Азер Ильясов, который в настоящее время находится на учебно-тренировочном сборе в Литве, завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Литвы, проходившем в городе Шяуляй.

В соревнованиях, где наряду с литовскими спортсменами участвовали также гребцы из США, Швейцарии и Израиля, Азер Ильясов успешно преодолел полуфинальную стадию с участием 15 спортсменов и вышел в решающий заезд.

В финале А, который проходил в дождливую и ветреную погоду, представитель Азербайджана преодолел дистанцию 2000 метров за 7 минут 52 секунды. Уступив лишь хозяину соревнований, он стал серебряным призером турнира.

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 321
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 772
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1126
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1422
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1056
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3329
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6224
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3063
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1963
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1157
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3699

ЭТО ВАЖНО

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 321
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 772
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1126
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1422
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1056
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3329
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6224
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3063
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1963
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1157
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3699
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться