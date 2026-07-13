Серебро Азера Ильясова в Литве

Член молодежной сборной Азербайджана по академической гребле Азер Ильясов, который в настоящее время находится на учебно-тренировочном сборе в Литве, завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Литвы, проходившем в городе Шяуляй.

В соревнованиях, где наряду с литовскими спортсменами участвовали также гребцы из США, Швейцарии и Израиля, Азер Ильясов успешно преодолел полуфинальную стадию с участием 15 спортсменов и вышел в решающий заезд.

В финале А, который проходил в дождливую и ветреную погоду, представитель Азербайджана преодолел дистанцию 2000 метров за 7 минут 52 секунды. Уступив лишь хозяину соревнований, он стал серебряным призером турнира.