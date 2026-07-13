ОАО «Азер-Турк Банк» отметило 31-ю годовщину со дня начала своей деятельности

11 июля 2026 года исполняется 31 год со дня начала деятельности ОАО «Азер-Турк Банк», основание которого было заложено 11 июля 1995 года при участии Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Учрежденный в период проведения новых экономических реформ и укрепления общественно-политической стабильности в независимом Азербайджане, Азер Турк Банк за прошедшие 31 год внес значительный вклад в развитие банковско-финансового сектора страны и стал одним из надежных финансовых институтов.

Сегодня Банк в соответствии со своей стратегией цифровой трансформации последовательно внедряет современные технологии, развивает инновационную концепцию филиальной сети, расширяет возможности бесконтактных платежей, совершенствует цифровые банковские сервисы и усиливает клиентоориентированный подход. В результате реализуемых преобразований качество предоставляемых клиентам услуг было приведено в соответствие с международными стандартами. По случаю 31-й годовщины начала деятельности ОАО «Азер-Турк Банк» состоялось расширенное совещание с участием руководства Банка и руководителей структурных подразделений.

Выступая на заседании, председатель Правления ОАО «Азер-Турк Банк» Гюнель Набиева рассказала о достигнутых Банком результатах, реализованных институциональных реформах, а также о работе, проводимой в направлениях цифровизации и устойчивого развития. Она отметила, что ключевыми приоритетами Банка остаются повышение уровня удовлетворенности клиентов, развитие инновационных финансовых услуг, дальнейшее совершенствование корпоративного управления и внесение вклада в экономическое развитие страны. Затем другие члены Правления представили отчеты по различным направлениям деятельности Банка, ознакомив участников заседания с финансовыми результатами первого полугодия 2026 года, реализованными проектами и основными задачами на предстоящий период.

В рамках заседания был представлен Стратегический план развития ОАО «Азер-Турк Банк» на 2026–2027 годы. Документ определяет ключевую роль Банка как долгосрочного и надежного стратегического партнера для корпоративных клиентов. План предусматривает расширение доступа корпоративных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса к современным финансовым услугам, а также содействие устойчивому экономическому развитию страны посредством финансирования стратегических отраслей экономики и реального сектора - производства, экспорта и инноваций с использованием современных финансовых решений.