18 медалей азербайджанских гребцов

Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей на международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, прошедшей в грузинском городе Поти. По сообщению Федерации водных видов спорта Азербайджана, в активе команды 10 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

В соревнованиях по гребле на байдарках Иван Воробьянский завоевал три золотые медали в одиночных заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе стали победителями в соревнованиях двоек на байдарках на дистанциях 200 и 500 метров, опередив всех соперников. Кроме того, Гияс Ахмедов выиграл серебро в одиночке на дистанции 200 метров, а Тенгиз Гагнидзе стал серебряным призером на дистанции 500 метров. Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде завоевали золото в соревнованиях двоек на байдарках на дистанциях 500 и 1000 метров.

В соревнованиях по гребле на каноэ у Фахри Садыглы и Вагифа Мустафазаде две серебряные медали в двойках на дистанциях 200 и 500 метров. В одиночных заездах Фахри Садыглы занял второе место на дистанции 200 метров, Вагиф Мустафазаде стал третьим. На дистанции 1000 метров Вагиф Мустафазаде также финишировал третьим.

В соревнованиях по академической гребле азербайджанские спортсмены завершили свои выступления победами. Сабит Абдуллаев (2008–2009 г.р.) и Мухаммед Гасанов (2010–2011 г.р.) завоевали золотые медали в одиночных заездах на дистанции 1500 метров. Экипаж Исабалы Дадашзаде и Исмаила Ширинова стал победителем в соревнованиях двоек на дистанции 1500 метров. В эстафетной гонке Фахри Садыглы, Рустам Аскеров и Вагиф Мустафазаде стали бронзовыми призерами.

По итогам регаты сборная Азербайджана, завоевав 18 медалей — 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые, — заняла второе место в общекомандном зачете.