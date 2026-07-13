В Польше призывают вернуть домой украинцев призывного возраста

Все украинцы призывного возраста, которые сейчас проживают в Польше, должны вернуться обратно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

«Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ», - сказал он.