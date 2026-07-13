В Польше призывают вернуть домой украинцев призывного возраста

Все украинцы призывного возраста, которые сейчас проживают в Польше, должны вернуться обратно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.
«Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ», - сказал он.
Также Косиняк-Камыш призвал вернуть домой украинских беженцев, которые «ездят на роскошных автомобилях».
Ранее польское издание Rzeczpospolita писало, что Министерство внутренних дел Польши завершает работу над поправками к закону о гражданстве, которые в наибольшей степени затронут граждан Украины. Журналисты отметили, что именно украинцы на протяжении многих лет составляют самую многочисленную национальную группу, обращающуюся за польским гражданством.
Проект основан на четырех ключевых изменениях. Первое из них предусматривает увеличение срока проживания в Польше до восьми лет. Однако пока неизвестно, будет ли учтен период временной защиты.