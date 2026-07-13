Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда

В Бакинском военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего Джейхуна Ашрафова, 34-летнего Джавида Гусейнли, 61-летнего Рустама Гафарова, 40-летнего Сеймура Магеррамова и 38-летнего Заура Гурбанова, их обвиняли в мошенничестве в отношении предпринимателя, бывшего кандидата в депутаты Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов.

На судебном процессе был зачитан приговор. Согласно решению суда, Сеймуру Магеррамову, Джавиду Гусейнли, Рустаму Гафарову и Зауру Гурбанову назначено условное наказание с испытательным сроком три года. В отношении Джейхуна Ашрафова уголовное дело прекращено в связи с уплатой им государственной пошлины. Рустам Гафаров и Заур Гурбанов были освобождены в зале суда. Причиненный потерпевшему ущерб был полностью возмещен, между сторонами достигнуто примирение.

Согласно обвинению, подсудимые убедили предпринимателя Гувата Бейбутова, что смогут получить в Госкомитете по градостроительству и архитектуре разрешение на снос индивидуальных жилых домов в 968-м квартале Насиминского района Баку и строительство на их месте многоэтажного здания. Для «решения вопроса» они получили от Бейбутова частями в общей сложности 4 миллиона 19 тысяч манатов. Своих обещаний они не выполнили. Согласно плану, этот вопрос якобы должен был быть решен через знакомого Сеймура Магеррамова, занимавшего высокий государственный пост.