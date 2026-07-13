USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда

Инара Рафикгызы
18:03 1060

В Бакинском военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего Джейхуна Ашрафова, 34-летнего Джавида Гусейнли, 61-летнего Рустама Гафарова, 40-летнего Сеймура Магеррамова и 38-летнего Заура Гурбанова, их обвиняли в мошенничестве в отношении предпринимателя, бывшего кандидата в депутаты Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов.     

На судебном процессе был зачитан приговор. Согласно решению суда, Сеймуру Магеррамову, Джавиду Гусейнли, Рустаму Гафарову и Зауру Гурбанову назначено условное наказание с испытательным сроком три года. В отношении Джейхуна Ашрафова уголовное дело прекращено в связи с уплатой им государственной пошлины. Рустам Гафаров и Заур Гурбанов были освобождены в зале суда. Причиненный потерпевшему ущерб был полностью возмещен, между сторонами достигнуто примирение.

Согласно обвинению, подсудимые убедили предпринимателя Гувата Бейбутова, что смогут получить в Госкомитете по градостроительству и архитектуре разрешение на снос индивидуальных жилых домов в 968-м квартале Насиминского района Баку и строительство на их месте многоэтажного здания. Для «решения вопроса» они получили от Бейбутова частями в общей сложности 4 миллиона 19 тысяч манатов. Своих обещаний они не выполнили. Согласно плану, этот вопрос якобы должен был быть решен через знакомого Сеймура Магеррамова, занимавшего высокий государственный пост.

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 329
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 779
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1130
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1432
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1061
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3338
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6231
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3066
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1967
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1157
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3704

ЭТО ВАЖНО

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 329
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 779
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1130
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1432
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1061
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3338
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6231
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3066
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1967
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1157
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться