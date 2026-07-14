Пашинян ушел в горы. А на Западе рассуждают о вторжении России в Армению

Премьер-министр Никол Пашинян, своим курсом на евроинтеграцию превративший Армению в эпицентр жесткого геополитического противостояния, после парламентских выборов в буквальном смысле ушел в горы. Попутно же глава армянского правительства развернул посредством правоохранительных органов новую кампанию преследований против политических оппонентов. Пашинян, на прошлой неделе уйдя в 20-дневный отпуск, сегодня, 13 июля, опубликовал в своих социальных сетях кадры, на которых он в сопровождении охраны и с помощью трекинговых палок поднимается в горы. В то же время Европейский союз объявил о запуске новой гражданской миссии для «повышения устойчивости Армении к гибридным угрозам и укрепления ее потенциала реагирования на меняющиеся вызовы в сфере безопасности». Миссия, официально учрежденная 21 апреля 2026 года, будет содействовать развитию потенциала Армении в противодействии гибридным угрозам, включая кибератаки, иностранные информационные манипуляции и вмешательство, а также незаконные финансовые потоки. Ее первоначальный мандат рассчитан на два года. Основу ее персонала составят эксперты, командированные государствами — членами Европейского союза.

Известно, что Брюссель видит в Москве главный источник угроз для Армении и в ходе парламентских выборов 7 июня использовал все доступные средства, чтобы помочь Николу Пашиняну устоять перед этими угрозами и удержать власть. Пока Пашинян, утомленный выборами и российским давлением, отдыхает в горах, а Брюссель запускает новую миссию для защиты его от последующих угроз со стороны Москвы, в одной из стран — членов ЕС, Болгарии, прошли оживленные дискуссии о будущем Армении. Как сообщает haqqin.az, в дискуссиях, организованных в эфире болгарского национального радиоканала BNR News, приняли участие Томи Хухтанен, исполнительный директор базирующегося в Брюсселе Martens Centre — официального аналитического центра Европейской народной партии — и депутат Европейского парламента от Болгарии, член той же партии Радан Канев. Хухтанен расценивает состоявшийся на днях визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван как «явный признак» сближения Армении с Евросоюзом. По его словам, подобных признаков немало. Результаты выборов в Армении он оценивает положительно. «Результаты выборов весьма позитивны, однако, конечно, их нельзя рассматривать как большой скачок в сторону Европы. Ситуация в Армении непростая, хотя эти выборы показывают, что страна хочет диверсифицировать свои отношения и снизить зависимость от России. В то же время в экономическом смысле они очень тесно связаны. Более того, политический состав Армении таков, что по историческим причинам отношения с Россией имеют важное значение», — считает аналитик. По его словам, Москва может и будет оказывать давление на Ереван различными способами. «Россия, вероятно, попытается использовать свои тесные связи с армянскими политическими силами в качестве инструмента давления — особенно в отношении конституционных изменений, необходимых для вступления в силу мирного соглашения с Азербайджаном. В этом плане можно ожидать проблем. И, конечно же, энергетика, которая всегда является удобным инструментом шантажа», — считает Хухтанен.

Депутат Радан Канев, в свою очередь, говорит, что путь Армении в Европейский союз не будет легким. По его мнению, это объясняется прежде всего тем, что Армения находится в сложной геополитической ситуации. Другая причина — влияние отношений Европейского союза с Россией на внутреннюю политику Армении. По мнению Канева, несмотря на то что результаты выборов в стране оказались вполне однозначными, российский фактор продолжит играть роль в дальнейшем развитии политической динамики в этой стране. «В Болгарии мало кто знает, что Армения, опять же из соображений стратегического выживания, поддерживает очень тесные отношения с Ираном. Это может в будущем открыть возможность для сближения Европы и Ирана, однако сейчас, естественно, воспринимается как бремя для общей дипломатической позиции Союза. Таким образом, помимо крайне слабого экономического развития Армении, ее геополитическая уязвимость ставит множество вопросов перед процессом вступления», — считает евродепутат. Но может ли давление России на Армению усилиться настолько, что в итоге приведет к военному вмешательству? Томи Хухтанен считает, что нет. По его словам, «если они пойдут по этому пути — военных действий — ситуация может легко выйти из-под контроля». Аналитик отмечает, что у России много открытых фронтов — не в последнюю очередь потому, что война в Украине идет для нее не очень хорошо. «Как только война начинается — а начинается она легко — остановить ее сложно. Поэтому я думаю, что пройдет много этапов, прежде чем Россия действительно начнет военные действия против Армении», — сказал Хухтанен.