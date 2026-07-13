Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу

На следующий день после того, как скончался сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Украины в Конгрессе США, о своей госпитализации сообщил другой сенатор, Митч Макконнелл. Бывший лидер республиканцев в верхней палате Конгресса, Макконнелл активно поддерживал выделение миллиардов долларов Украине во время президентства Джо Байдена. А недавно призвал Министерство обороны к ответу за то, что одобренные Конгрессом $400 млн на закупку вооружений для Киева «пылятся в Пентагоне».

Макконнелл не появлялся на работе уже несколько недель, что стало порождать слухи о здоровье 84-летнего сенатора. В воскресенье он сообщил, что упал в июне, после чего оказался в больнице, передает CNN. «Врачи подтвердили, что у меня нет переломов и сотрясения мозга. У меня не было ни инфаркта, ни инсульта. У меня нет ни опухолей, ни кровоизлияний. Однако я на короткое время потерял сознание и был доставлен в больницу», – заявил Макконнелл, опубликовав фотографию с женой и газетой The Washington Post, открытой на спортивной секции воскресного номера.

Сейчас он находится в реабилитационном центре и «пока не сможет вернуться в зал заседаний Сената для участия в голосовании», но продолжает «плотно работать» над законодательной повесткой. Макконнелл возглавляет подкомитет по ассигнованиям на оборону, и в конце апреля раскритиковал Пентагон за то, что тот задерживает выделение $400 млн на покупку у американских компаний вооружений для Украины. На эту сумму зарезервированы средства в бюджете, но министерство отказывается предоставлять информацию о том, почему они до сих пор не перечислены, писал Макконнелл в WaPo.

Выделение средств важно для национальной безопасности самих США, настаивал Макконнелл:

Стремление [Дональда] Трампа положить конец войне — благородная цель. Однако важны и цена мира, и его стабильность. Подход Пентагона, заключающийся в… затягивании оказания поддержки Украине, по сути, является той же стратегией, которой следовал президент Джо Байден. Не говоря уже о том, что нерешительность в предоставлении Украине необходимой помощи ослабляет ее способность защищаться от агрессии и подрывает перспективы дипломатических переговоров.

В субботу, перед заявлением Макконнелла о попадании в больницу, неожиданно скончался 71-летний сенатор Грэм – по предварительной информации, от разрыва аорты. Это произошло после того, как он вернулся из Украины, где побывал после саммита НАТО в Турции. В Киеве Грэм, тесно сотрудничавший с Трампом, рассказал об окончательном согласовании с администрацией законопроекта об «адских санкциях» против России, который, в частности, наделяет президента США полномочиями вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.