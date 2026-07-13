USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу

18:26 1134

На следующий день после того, как скончался сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Украины в Конгрессе США, о своей госпитализации сообщил другой сенатор, Митч Макконнелл. Бывший лидер республиканцев в верхней палате Конгресса, Макконнелл активно поддерживал выделение миллиардов долларов Украине во время президентства Джо Байдена. А недавно призвал Министерство обороны к ответу за то, что одобренные Конгрессом $400 млн на закупку вооружений для Киева «пылятся в Пентагоне».

Макконнелл не появлялся на работе уже несколько недель, что стало порождать слухи о здоровье 84-летнего сенатора. В воскресенье он сообщил, что упал в июне, после чего оказался в больнице, передает CNN. «Врачи подтвердили, что у меня нет переломов и сотрясения мозга. У меня не было ни инфаркта, ни инсульта. У меня нет ни опухолей, ни кровоизлияний. Однако я на короткое время потерял сознание и был доставлен в больницу», – заявил Макконнелл, опубликовав фотографию с женой и газетой The Washington Post, открытой на спортивной секции воскресного номера.

Сейчас он находится в реабилитационном центре и «пока не сможет вернуться в зал заседаний Сената для участия в голосовании», но продолжает «плотно работать» над законодательной повесткой. Макконнелл возглавляет подкомитет по ассигнованиям на оборону, и в конце апреля раскритиковал Пентагон за то, что тот задерживает выделение $400 млн на покупку у американских компаний вооружений для Украины. На эту сумму зарезервированы средства в бюджете, но министерство отказывается предоставлять информацию о том, почему они до сих пор не перечислены, писал Макконнелл в WaPo.

Выделение средств важно для национальной безопасности самих США, настаивал Макконнелл:

Стремление [Дональда] Трампа положить конец войне — благородная цель. Однако важны и цена мира, и его стабильность. Подход Пентагона, заключающийся в… затягивании оказания поддержки Украине, по сути, является той же стратегией, которой следовал президент Джо Байден. Не говоря уже о том, что нерешительность в предоставлении Украине необходимой помощи ослабляет ее способность защищаться от агрессии и подрывает перспективы дипломатических переговоров.

В субботу, перед заявлением Макконнелла о попадании в больницу, неожиданно скончался 71-летний сенатор Грэм – по предварительной информации, от разрыва аорты. Это произошло после того, как он вернулся из Украины, где побывал после саммита НАТО в Турции. В Киеве Грэм, тесно сотрудничавший с Трампом, рассказал об окончательном согласовании с администрацией законопроекта об «адских санкциях» против России, который, в частности, наделяет президента США полномочиями вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 332
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 782
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1135
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1435
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1063
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3341
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6234
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3067
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1969
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1158
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3705

ЭТО ВАЖНО

Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 332
Готовятся масштабные санкции против России
Готовятся масштабные санкции против России
18:50 782
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
Один проукраинский сенатор скончался, другой попал в больницу
18:26 1135
Задержали Тунберг
Задержали Тунберг
18:08 1435
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
Деньги бизнесмену вернули. Гафарова и Гурбанова освободили в зале суда
18:03 1063
Трамп хочет 20%
Трамп хочет 20% обновлено 18:40
18:40 3341
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор
15:48 6234
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки обновлено 16:39
16:39 3067
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин?
«Моссад» вербовал Ахмадинежада? А при чем тут Ельцин? шпионские страсти в зарубежных СМИ
16:07 1969
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети
15:28 1158
Задержали Бориса Надеждина
Задержали Бориса Надеждина
15:14 3705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться