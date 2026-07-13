Готовятся масштабные санкции против России

Американские законодатели планируют рассмотреть существенно расширенный проект закона о санкциях против России. Это следует из текста документа, полученного «Радио Свобода». Как сообщает вашингтонский корреспондент RFE\RL Алекс Рауфоглу, авторы проекта планируют представить его в понедельник, 13 июля.

Предыдущий проект предполагал, что американская реакция на отклонение Москвой мирных усилий США почти полностью зависит от воли американского президента Дональда Трампа. Новая редакция содержит положения о том, что многие санкции автоматически вступят в силу в течение 30 дней с момента одобрения закона.

«Пересмотренное законодательство расширит санкции за пределы круга российских чиновников и банков, охватив инвестиции, суверенный долг, судоходство, экспорт энергоносителей, импорт урана, сервисы финансовых учреждений и другие сектора российской экономики», – отмечает корреспондент RFE\RL.

На прошлой неделе во время визита в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм, являющийся соавтором законопроекта о санкциях, сообщил о достижении договоренности с Белым домом по версии документа, которую он готов поддержать. Теперь текст законопроекта может быть одобрен без его известнейшего инициатора, сенатор Грэм внезапно умер после возвращения из Украины, это произошло вечером 11 июля.