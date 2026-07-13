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Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе

19:16 338

Вооруженные силы США нанесли удар по объекту обслуживания подводных лодок и кораблей в порту Бендер-Аббас в Иране. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х. По данным командования, удар был нанесен минувшей ночью с использованием нескольких ударных надводных беспилотников Corsair.

В CENTCOM отметили, что это первый случай применения американскими военными морских беспилотников в боевой операции.

В командовании также заявили, что удары «снизили возможности Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство».

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