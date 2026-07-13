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Америка угрожает Международному уголовному суду

19:35 928

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд в посягательстве на суверенитет Соединенных Штатов и пообещал жесткий ответ со стороны Вашингтона.

«Международный уголовный суд стремится стать никому не подотчетным арбитром нового глобального правопорядка, получить возможность по своему усмотрению преследовать и арестовывать наших граждан и угрожать самим основам американского суверенитета», – написал Рубио в социальной сети X.

«Мы дадим МУС в полной мере понять, что означает решимость Америки», – добавил госсекретарь.

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