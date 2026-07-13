Европа не договорилась по России

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли в понедельник, 13 июля, достичь соглашения по 21-му пакету санкций против России, однако переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Я сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы довольно близки к нему», — сказала она.

По её словам, несмотря на отсутствие договорённости по новому пакету, министры согласовали более 250 индивидуальных санкционных включений в рамках различных санкционных режимов ЕС. Она назвала это крупнейшим раундом индивидуальных санкций с начала российско-украинской войны.

Каллас признала, что государства-члены выдвигают различные требования и возражения к пакету, поскольку война продолжается уже несколько лет и оказывает влияние на экономики всех стран ЕС. Однако, по её словам, лучшим решением для европейской экономики остаётся прекращение войны, что требует сохранения давления на Москву.

Отвечая на вопросы журналистов, Каллас отказалась раскрыть, какие именно положения могут быть исключены из проекта санкционного пакета. «Пока не согласовано всё, не согласовано ничего», — подчеркнула она.

При этом глава дипломатии ЕС подтвердила, что первоначально предложенный Еврокомиссией пакет претерпел изменения в ходе переговоров.

«Всегда хорошо, когда предложения изначально максимально сильные. Мы понимаем, что в ходе переговоров часть положений будет исключена, но в итоге пакет всё равно должен остаться сильным», — сказала она.

Комментируя сообщения об исключении из проекта ограничений на импорт российской рыбы, Каллас с иронией заметила, что до прихода на нынешнюю должность не подозревала, «насколько геополитической может быть рыба», отметив, что именно отдельные требования государств-членов привели к необходимости пересматривать некоторые положения.

Она также сообщила, что работа над ограничениями на въезд в шенгенскую зону в отношении бывших российских военнослужащих будет продолжена отдельно, назвав их потенциальной угрозой безопасности Европы после окончания войны.

По словам Каллас, послы стран ЕС вновь соберутся в среду, чтобы попытаться достичь компромисса. Она отказалась давать гарантии, что соглашение будет достигнуто к этому сроку, подчеркнув, что пока Евросоюз сосредоточен на «плане А» — утверждении полного пакета санкций. В случае неудачи Брюссель будет искать альтернативные варианты.