USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Европа не договорилась по России

20:18 1056

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли в понедельник, 13 июля, достичь соглашения по 21-му пакету санкций против России, однако переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Я сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы довольно близки к нему», — сказала она.

По её словам, несмотря на отсутствие договорённости по новому пакету, министры согласовали более 250 индивидуальных санкционных включений в рамках различных санкционных режимов ЕС. Она назвала это крупнейшим раундом индивидуальных санкций с начала российско-украинской войны.

Каллас признала, что государства-члены выдвигают различные требования и возражения к пакету, поскольку война продолжается уже несколько лет и оказывает влияние на экономики всех стран ЕС. Однако, по её словам, лучшим решением для европейской экономики остаётся прекращение войны, что требует сохранения давления на Москву.

Отвечая на вопросы журналистов, Каллас отказалась раскрыть, какие именно положения могут быть исключены из проекта санкционного пакета. «Пока не согласовано всё, не согласовано ничего», — подчеркнула она.

При этом глава дипломатии ЕС подтвердила, что первоначально предложенный Еврокомиссией пакет претерпел изменения в ходе переговоров.

«Всегда хорошо, когда предложения изначально максимально сильные. Мы понимаем, что в ходе переговоров часть положений будет исключена, но в итоге пакет всё равно должен остаться сильным», — сказала она.

Комментируя сообщения об исключении из проекта ограничений на импорт российской рыбы, Каллас с иронией заметила, что до прихода на нынешнюю должность не подозревала, «насколько геополитической может быть рыба», отметив, что именно отдельные требования государств-членов привели к необходимости пересматривать некоторые положения.

Она также сообщила, что работа над ограничениями на въезд в шенгенскую зону в отношении бывших российских военнослужащих будет продолжена отдельно, назвав их потенциальной угрозой безопасности Европы после окончания войны.

По словам Каллас, послы стран ЕС вновь соберутся в среду, чтобы попытаться достичь компромисса. Она отказалась давать гарантии, что соглашение будет достигнуто к этому сроку, подчеркнув, что пока Евросоюз сосредоточен на «плане А» — утверждении полного пакета санкций. В случае неудачи Брюссель будет искать альтернативные варианты.

Джейхун Байрамов в Физули встречает президента Словакии
Джейхун Байрамов в Физули встречает президента Словакии
21:44 188
Польша высмеяла российскую армию
Польша высмеяла российскую армию
21:32 640
Остановился еще один российский нефтезавод
Остановился еще один российский нефтезавод
21:21 704
«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди»: поезд запустили, проблемы остались
«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди»: поезд запустили, проблемы остались наш ночной спецреп
17:06 4207
Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности»
Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности» генерал Карауз комментирует для haqqin.az
13:04 3297
Парламент решил отстранить президента
Парламент решил отстранить президента обновлено 20:59
20:59 2803
Европа не договорилась по России
Европа не договорилась по России
20:18 1057
Эрдоган остался доволен
Эрдоган остался доволен
19:59 1392
Америка угрожает Международному уголовному суду
Америка угрожает Международному уголовному суду
19:35 930
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 1921

ЭТО ВАЖНО

Джейхун Байрамов в Физули встречает президента Словакии
Джейхун Байрамов в Физули встречает президента Словакии
21:44 188
Польша высмеяла российскую армию
Польша высмеяла российскую армию
21:32 640
Остановился еще один российский нефтезавод
Остановился еще один российский нефтезавод
21:21 704
«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди»: поезд запустили, проблемы остались
«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди»: поезд запустили, проблемы остались наш ночной спецреп
17:06 4207
Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности»
Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности» генерал Карауз комментирует для haqqin.az
13:04 3297
Парламент решил отстранить президента
Парламент решил отстранить президента обновлено 20:59
20:59 2803
Европа не договорилась по России
Европа не договорилась по России
20:18 1057
Эрдоган остался доволен
Эрдоган остался доволен
19:59 1392
Америка угрожает Международному уголовному суду
Америка угрожает Международному уголовному суду
19:35 930
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
Американские морские дроны «дебютировали» в Бендер-Аббасе
19:16 1921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться