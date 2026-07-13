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Глава Генштаба азербайджанской армии в Минске

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20:38 555

Первый замминистра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с официальным визитом в Беларуси.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита Керим Велиев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси - первым замминистра обороны генерал-майором Павлом Муравейко.

Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила монумент Победы в Минске, а затем ознакомилась с учебно-материальной базой и лабораториями подразделения автоматизированных систем управления Военной академии ВС Беларуси.

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