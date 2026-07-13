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Остановился еще один российский нефтезавод

21:21 708

Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья с 12 июля из-за атаки беспилотника.

По словам собеседников агентства Reuters, после налета БПЛА в воскресенье на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год получила повреждения установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивала 29% мощности НПЗ (7,1 тысячи тонн в сутки). Вторая и более мощная установка АВТ-6, дающая 71% мощности завода, была остановлена еще в конце мая, также после атаки БПЛА.

С понедельника Сызранский НПЗ прекратил реализацию нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщили источники Reuters.

Выпускающий ежегодно около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива Сызранский НПЗ стал четвертым российским нефтезаводом, остановившим производство в этом месяце. 8 июля после атаки БПЛА встал Саратовский НПЗ «Роснефти», 6 июля остановился Омский НПЗ, крупнейший в России и способный перерабатывать 22 млн тонн нефти в год. 2 июля прекратил переработку НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла», занимающий второе место в стране по выпуску бензина.

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