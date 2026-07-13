Польша высмеяла российскую армию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин в настоящее время не располагает возможностями для прямого нападения на Польшу, а российские угрозы не вызывают у Варшавы беспокойства. В интервью итальянской газете Il Messaggero он отметил, что Москва «в лучшем случае может попытаться устроить какую-либо провокацию», но не в силах организовать полномасштабное вторжение.

Сикорский добавил, что Россия не смогла захватить Донбасс за почти 13 лет войны, а её военный авторитет значительно ослаб. «Мы думали, что у Путина вторая армия в мире. Сегодня мы можем сказать, что у него вторая армия в Украине», — заявил глава польского МИД.

По словам Сикорского, устойчивость Украины показала, что и Киев, и его западные союзники превзошли ожидания. «Если бы пять лет назад нам сказали, что Украина избежит оккупации, сохранит стабильную линию фронта и продолжит экспортировать зерно через Чёрное море, никто бы в это не поверил», — отметил министр. Он связал это с единством западных стран и двадцатью пакетами санкций, принятыми Евросоюзом против России.

Сикорский также подтвердил, что Польша получала предупреждения о возможных российских провокациях. Комментируя публикацию The Telegraph о том, что США предупредили Варшаву о вероятности вооружённой провокации со стороны России в ближайшие месяцы, он сказал: «Это авторитетная газета, поэтому, вероятно, это правда. Именно поэтому мы посылаем русским сигнал: мы знаем, что вы что-то готовите, как это было перед вторжением в Украину».

При этом министр подчеркнул, что Польша серьёзно относится к вопросам собственной обороны, однако прежние опасения по поводу России заметно ослабли. «Путин не сможет победить Украину. И мы позаботимся о том, чтобы он продолжал истекать кровью, даже если нам придётся сражаться в одиночку. Но мы не одни — у нас есть могущественные союзники, включая Италию», — заявил Сикорский.