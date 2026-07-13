Погаснут крымские фонари

Так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в муниципальных образованиях полуострова будет сокращено уличное освещение. В своём телеграм-канале он уточнил, что эта мера будет применена во всех «муниципальных образованиях» региона, однако пообещал, что ограничения не затронут жилые дома.

Также Аксёнов сообщил о формировании графика поставок генераторов — обеспечение начнут с населённых пунктов, где электричество отсутствовало дольше всего. «Есть такие населённые пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», — отметил он.

Решение о сокращении освещения принято на фоне затяжного энергетического кризиса на полуострове. 26 июня в Крыму из-за дефицита топлива ввели режим чрезвычайной ситуации. 6 июля «крымэнерго» сообщило, что весь полуостров остался без электричества в результате украинских атак на энергосистему. Вскоре местный водоканал заявил о перебоях с водоснабжением. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.