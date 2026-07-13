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Напали на саудовский аэропорт

13 июля 2026, 22:17 1884

В международном аэропорту Абхи на юге Саудовской Аравии прогремели взрывы. По предварительным сообщениям арабских источников, аэропорт подвергся атаке с территории Йемена.

Также поступают сообщения о взрывах в саудовских городах Хамис-Мушаит и Асир.

Информация о характере удара, разрушениях и пострадавших пока не поступала. Хуситы официально не брали на себя ответственность за атаку.

Ранее движение «Ансар Аллах» пообещало нанести ответный удар после атаки на аэропорт Саны, в которой оно обвинило Саудовскую Аравию. Представители хуситов заявляли, что их силы приведены в боевую готовность, а целями могут стать саудовские аэропорты, порты и другие стратегические объекты.

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