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Макрон пообещал Украине истребители и много чего другого

13 июля 2026, 22:35 969

Париж передаст Украине истребители Rafale и разрешит производить современные ракеты и авиабомбы. Первые самолеты должны появиться в украинском небе уже в 2028-2029 годах. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих.

Макрон подчеркнул, что эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года.

«Эти намерения, которые мы подписали 17 ноября прошлого года, мы смогли конкретизировать первыми партиями по ПВО и модернизации и приобретению Украиной штурмовой авиации Rafale. Первые самолеты уже должны летать в украинском небе в 2028-2029 годах», - заявил Макрон.

Он добавил, что пакет также предусматривает поставку дополнительных радаров и ракет, а также передачу лицензий на производство современного вооружения.

«Дополнительные радары, дополнительные ракеты и еще мы также добавили лицензирование - это по Aster-30, по SCALP, по бомбам AASM. Это все усилит способности Украины, усилит позицию Украины на фронте», - подчеркнул французский президент.

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