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Премьер Украины подала в отставку

13 июля 2026, 23:40 229

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», – написал он в соцсети.

Стефанчук поблагодарил Свириденко за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку народа и продвижение Украины на пути к евроинтеграции. Он также пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

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