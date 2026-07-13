Премьер Украины подала в отставку

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», – написал он в соцсети.

Стефанчук поблагодарил Свириденко за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку народа и продвижение Украины на пути к евроинтеграции. Он также пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.