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Путин хочет разбомбить Киев до зимы

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У украинской армии практически нет противоракетных систем Patriot для перехвата баллистических ракет, которые российская армия запускает по городам, пишет военный корреспондент Пауль Ронцхаймер в статье для Bild.

Он отметил, что в последние дни почти все ракеты достигли цели, в Киеве и других городах по всей стране погибли десятки людей.

«Я еще ни разу не сталкивался с чем-то подобным на посту мэра Киева с начала войны: атаки российскими баллистическими ракетами стали хуже, чем когда-либо прежде! Путин находится под таким давлением из-за силы Украины, что, судя по всему, теперь хочет разбомбить Киев до наступления зимы», – заявил изданию BamS мэр Киева Виталий Кличко.

Ронцхаймер добавил, что хотя эта ситуация и ужасна для людей, она в то же время свидетельствует об отчаянии российского президента Владимира Путина.

В статье рассказывается, что на восточном фронте российская армия фактически не продвигается вперед, а украинцам все чаще удается наносить удары с помощью дронов на территории самой России.

«Поэтому ракетный террор – это пока последнее, что осталось Путину. И все же многие эксперты уверены, что Путин и в дальнейшем не будет готов к серьезным переговорам, а будет делать ставку на эскалацию конфликта», – предполагает автор статьи.

По словам украинского чиновника, люди знают, что за свой успех – остановку российской армии на фронте и удары по топливным складам в России – им придется заплатить высокую цену: жестокими ракетными ударами по их гражданской инфраструктуре и постоянными жертвами среди гражданского населения.

«Осенью и зимой Россия будет пытаться оставить миллионы людей без электроэнергии и отопления – ещё хуже, чем прошлой зимой», – прогнозирует он.

Военный эксперт Клаудия Майор также видит изменения в ситуации. По словам Майор, Украина «благодаря ударам на большие расстояния глубоко в тыл России создала значительный импульс – именно такой, что Путин больше не может отрицать существование войны».

Она добавила, что в значительной части российских регионов царит дефицит топлива, и впервые складывается впечатление, что время играет в пользу Украины.

«И вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский убедить Трампа, что Украина сейчас находится в выгодном положении – и что Трамп, как всегда, хочет быть на стороне победителей, а потому ему лучше встать на сторону Украины», – отметила Майор.

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