Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости

Набирающие все большую популярность турниры RAF (Real American Freestyle) по вольной борьбе теперь проводятся и за пределами США. В минувшую субботу RAF, впервые выбравшись за океан, провел соревнование в Тбилиси. Ажиотаж в местном Дворце спорта был невероятным. Корреспондент haqqin.az побывал в столице Грузии и имел возможность воочию увидеть, что из себя представляет новая лига, привлекающая в свои ряды не только знаменитых борцов, но и бойцов смешанных единоборств, в частности UFC.

Сразу скажем, что азербайджанские спортсмены в Тбилиси не боролись, но гости из Азербайджана тут присутствовали. Места в ложе VIP заняли Фирдовси Умудов и Аждар Джафаров. Лучший тренер мира по итогам 2012 года, экс-главный тренер сборной Азербайджана, а ныне член Этического и дисциплинарного комитета Федерации борьбы Фирдовси Умудов получил от организаторов специальное приглашение наряду с олимпийскими чемпионами и знаменитостями из мира спорта. В Тбилиси Умудов, являющийся вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, провел ряд встреч. Пообщался с президентом Федерации борьбы Турции, легендарным олимпийским чемпионом Таха Акгюлем, главой Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гаджи Гаджиевым, с председателем Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Аждар Джафаров представлял на мероприятии Турцию. В июне этого года он был назначен на должность директора по международным связям Федерации борьбы братской страны. Джафарова на этот пост пригласил лично президент Федерации Таха Акгюль. Победитель Олимпиады в Рио-2016, призер Токио-2020 и Парижа-2024, 3-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы в Тбилиси вместе с Джафаровым провел переговоры с RAF, и есть большая вероятность, что в ноябре американская лига организует вечер борьбы в Стамбуле.

Что из себя представляют турниры RAF? Организация была создана в апреле 2025 года. Первые соревнования прошли в августе прошлого года. Схватки проходят по правилам Объединенного мира борьбы (UWW) и Федерации борьбы США. Поединки состоят из трех периодов по две минуты каждый. От Азербайджана в RAF выступил завершивший карьеру Гаджи Алиев. В июне в Сент-Луисе он уступил пуэрториканцу Себастьяну Ривере. В конце этой недели в другом американском городе - Милуоки - выступит борец сборной Азербайджана, призер Олимпиады в Париже Магомедхан Магомедов. В Тбилиси же главной схваткой вечера был поединок между знаменитым грузинским бойцом UFC, бывшим чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и еще одним экс-чемпионом UFC, олимпийским чемпионом 2008 года американцем Генри Сехудо. Любимец публики проигрывал 0:8, но к радости зала Двалишвили смог вырвать победу - 11:8.

С неменьшим интересом ожидалось противостояние двух легендарных вольников - россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера. В этот раз схватка олимпийских чемпионов и принципиальных соперников завершилась победой Снайдера. Правда, Садулаев получил травму и поединок был завершен досрочно.

В ходе вечера персона Таха Акгюля вызвала большой интерес у болельщиков и организаторов. Грузинские любители борьбы помнят турецкого спортсмена по соперничеству с их олимпийским чемпионом Гено Петриашвили. У Дворца спорта и внутри самой арены были десятки желающих сфотографироваться с почетным гостем из Турции. Таха не отказал никому. После завершения вечера не отказался он и от беседы с haqqin.az. «Сегодня борьба растеряла многих поклонников. И в Турции, и в Азербайджане, да и во всем мире. И для того, чтобы вернуть популярность борьбы, такие организации, как RAF нужны, - говорит президент Федерации борьбы Турции. - RAF собрал самых популярных спортсменов мира. Чтобы увидеть схватку между Садулаевым и Снайдером, болельщикам больше не нужно ждать чемпионата мира. RAF здесь и сейчас дает фанатам то, чего они хотят. Рады и любители борьбы, и сами борцы, которые имеют возможность заработать. Люди больше не желают приходить на соревнования по борьбе в 10 утра и уходить в 10 вечера. Болельщики хотят увидеть схватки лучших борцов сразу. В связи с этим полагаю, что организаций, подобных RAF, должно быть больше. Мы провели в Тбилиси ряд встреч. Хотим видеть турниры RAF в Турции. Лучшие борцы мира могут приехать в Стамбул в ноябре. Как я отношусь к тому, что RAF привлекает бойцов из UFC? Это часть шоу. У бойцов UFC большая фанатская база. Важно привлечь сюда поклонников смешанных единоборств. В Тбилиси выступили такие бойцы, как Мераб Двалишвили и Арман Царукян. Это вызывает интерес публики».

Таха Акгюль возглавил Федерацию борьбы Турции в 2024 году. Каково после блестящей спортивной карьеры управлять всей турецкой борьбой? «Быть спортсменом тяжелее. Хотя… Конечно, руководить Федерацией тоже непросто. Много встреч, много общения. Стараешься угодить всем, но это не всегда удается. Руководить борьбой в стране с населением в 85 миллионов - большая ответственность. Я всего в жизни добился благодаря борьбе. И сейчас отдаю долг любимому виду спорта. Работаю и днем, и ночью. Возможно, устаю даже больше, чем когда я боролся. Но и удовольствие получаю, особенно в моменты, когда получается чего-то добиться. Хочу сделать турецкую борьбу номером один в мире».

Рассказал Таха Акгюль и о том, почему он пригласил в Федерацию азербайджанца Аждара Джафарова. «С Аждаром мы знакомы давно. Он судил на трех Олимпиадах. Его очень хорошо знают и уважают в борцовском мире. Мы решили, что он принесет пользу Федерации борьбы Турции. Аждар помог нам в ходе судебной тяжбы нашего знаменитого борца Рыза Каяалпа в Спортивном арбитражном суде. Это было очень важно. Благодаря этой поддержке срок дисквалификации Каяалпа был снижен с 4 лет до 18 месяцев, и он смог вернуться на ковер. Пообщались в Тбилиси с Фирдовси Умудовым. Он добился в борьбе больших успехов. Сейчас, как мне известно, успешно работает в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Фирдовси Умудов, Аждар Джафаров… Эти люди в любом случае служат борьбе. Неважно - в Турции или Азербайджане. В ближайшее время у меня будут встречи и с генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана Пярвином Пириевым. Подпишем соглашение о сотрудничестве, чтобы двигать борьбу в наших странах вперед. Знаю, что Пярвин делает все для развития борьбы в стране. У меня самого с Азербайджаном связаны только самые лучшие воспоминания. В 2011 году выиграл в Баку турнир «Золотой Гран-при». Помню, получил за победу 10 тысяч долларов и великолепные часы. Затем победил на Европейских играх в Баку. В конце июля вновь с удовольствием прилечу в Азербайджан на юношеский чемпионат мира».

Поговорили мы и с Аждаром Джафаровым. Он был генсеком Федерации борьбы Азербайджана в самый, наверное, успешный период для азербайджанской борьбы - 2011-2016-е годы. В феврале этого года Джафаров неожиданно для многих был назначен генсеком Федерации бадминтона Азербайджана. А в июне было объявлено о его должности в Турецкой федерации. «Покинув в 2016 году должность генсека Федерации борьбы Азербайджана, я полтора года занимался личными делами, отдыхал, - рассказывает Аждар Джафаров haqqin.az. - В 2018 году я был назначен директором в Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при Министерстве образования и по сей день занимаю эту должность. Занимался научной и педагогической деятельностью. В Федерации бадминтона стал сначала советником, а затем генсеком. Да, бадминтон - это не борьба, но в плане менеджмента спорт есть спорт. Конечно, опыта в борьбе у меня намного больше. Я судил на трех Олимпийских играх, входил в состав одной из комиссий UWW (Объединенный мир борьбы). Есть обширные международные связи. Когда поступило предложение от Таха Акгюля, я решил: почему бы не поработать на благо Турецкой федерации. Надеюсь, используя свой опыт, принесу пользу турецкой борьбе. Турция - страна с огромными борцовскими традициями и историей, один из мировых лидеров. В стране есть много сильных борцов. При этом я всегда готов помочь и азербайджанской борьбе. Где бы я ни работал, я везде старался оправдать возложенное на меня доверие. И результаты показывают, что мне это удавалось. Сейчас совмещаю работу в Федерации Турции с должностью в Федерации бадминтона Азербайджана. Это мне не мешает. Но, возможно, со временем придется сделать выбор».