После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только

В ночь на 14 июля украинские дроны атаковали в Краснодарском крае Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, сообщает местный оперштаб.
По данным властей, на заводе произошел пожар. Это подтверждает и украинский ресурс «Крымский ветер». По его данным, первые взрывы в районе Афипского НПЗ раздались около полуночи, в результате атаки на предприятии «вспыхнул мощный пожар». Astra пишет, что огонь вспыхнул «в стороне резервуарного парка» нефтезавода.
Афипский НПЗ производит бензин, дизтопливо, дистилляты газового конденсата, тяжелые нефтяные остатки, серу и ориентирован на экспортные поставки. В прошлый раз дроны атаковали предприятие в ночь на 11 июня.
В оперштабе также сообщили, что результате налета в Северском районе Кубани «из-за падения обломков БПЛА» пострадал один человек. Его госпитализировали. Всего «прилеты» фрагментов сбитых дронов зафиксированы по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Повреждения помимо НПЗ получили несколько жилых домов и здание на железнодорожном переезде. «Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание», — добавили власти.
Минобороны РФ сообщает, что с 20:00 до 8:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 288 украинских беспилотников над 14 регионами и аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Накануне и днем ранее российские военные заявляли о более 300 сбитых за ночь дронах.
* * * 09:14
В городе Салавате Республики Башкортостан подвергся атаке дронов нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим Салават». Он находится примерно в 1400 км от подконтрольной Украине точки границы с Россией. Очевидцы сообщают о серии взрывов, передает BBC.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что отражена массовая атака БПЛА на промзону в городе Салават, «есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», пострадавших нет.
«Газпромнефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным The Moscow Times, за 2024 год завод переработал 7,2 млн тонн нефтяного сырья — это 2,7% от общего объема российской переработки.
В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды подвергался ударам украинских беспилотников, сообщалось о пожаре на установке первичной переработки. Но, как утверждал глава Башкортостана Радий Хабиров, после тех атак завод продолжал работу в штатном режиме.
Кроме того, о взрывах сообщают в российском Геленджике, что в Краснодарском крае. После них начался сильный пожар. По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, возгорание было зафиксировано в районе аэродрома.