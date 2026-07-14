USD 1.7000
EUR 1.9365
RUB 2.2157
Подписаться на уведомления
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Новость дня
Военное противостояние США и Ирана: подробности

После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только

обновлено 10:36
10:36 2437

В ночь на 14 июля украинские дроны атаковали в Краснодарском крае Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, сообщает местный оперштаб.

По данным властей, на заводе произошел пожар. Это подтверждает и украинский ресурс «Крымский ветер». По его данным, первые взрывы в районе Афипского НПЗ раздались около полуночи, в результате атаки на предприятии «вспыхнул мощный пожар». Astra пишет, что огонь вспыхнул «в стороне резервуарного парка» нефтезавода.

Афипский НПЗ производит бензин, дизтопливо, дистилляты газового конденсата, тяжелые нефтяные остатки, серу и ориентирован на экспортные поставки. В прошлый раз дроны атаковали предприятие в ночь на 11 июня.

В оперштабе также сообщили, что результате налета в Северском районе Кубани «из-за падения обломков БПЛА» пострадал один человек. Его госпитализировали. Всего «прилеты» фрагментов сбитых дронов зафиксированы по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Повреждения помимо НПЗ получили несколько жилых домов и здание на железнодорожном переезде. «Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание», — добавили власти.

Минобороны РФ сообщает, что с 20:00 до 8:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 288 украинских беспилотников над 14 регионами и аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Накануне и днем ранее российские военные заявляли о более 300 сбитых за ночь дронах.

* * * 09:14

В городе Салавате Республики Башкортостан подвергся атаке дронов нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим Салават». Он находится примерно в 1400 км от подконтрольной Украине точки границы с Россией. Очевидцы сообщают о серии взрывов, передает BBC.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что отражена массовая атака БПЛА на промзону в городе Салават, «есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», пострадавших нет.

«Газпромнефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным The Moscow Times, за 2024 год завод переработал 7,2 ‌млн тонн нефтяного сырья — это 2,7% от общего объема российской переработки.

В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды подвергался ударам украинских беспилотников, сообщалось о пожаре на установке первичной переработки. Но, как утверждал глава Башкортостана Радий Хабиров, после тех атак завод продолжал работу в штатном режиме.

Кроме того, о взрывах сообщают в российском Геленджике, что в Краснодарском крае. После них начался сильный пожар. По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, возгорание было зафиксировано в районе аэродрома.

Российские атаки на Украину: разрушения и пожары, есть пострадавшие
Российские атаки на Украину: разрушения и пожары, есть пострадавшие ФОТО
11:01 253
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 371
После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только
После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только обновлено 10:36
10:36 2438
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 401
Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе
Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе ФОТО; обновлено 11:07
11:07 908
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 4610
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 15963
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор; все еще актуально
13 июля 2026, 15:48 14107
Хитрый план Эмиратов
Хитрый план Эмиратов
01:39 4867
Путин хочет разбомбить Киев до зимы
Путин хочет разбомбить Киев до зимы Bild
00:35 4324
Трамп поддержал проект покойного соратника против России
Трамп поддержал проект покойного соратника против России обновлено 00:21
00:21 6584

ЭТО ВАЖНО

Российские атаки на Украину: разрушения и пожары, есть пострадавшие
Российские атаки на Украину: разрушения и пожары, есть пострадавшие ФОТО
11:01 253
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 371
После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только
После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только обновлено 10:36
10:36 2438
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 401
Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе
Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе ФОТО; обновлено 11:07
11:07 908
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 4610
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 15963
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации?
Горят российские НПЗ. Москва готовится к мобилизации? наш обзор; все еще актуально
13 июля 2026, 15:48 14107
Хитрый план Эмиратов
Хитрый план Эмиратов
01:39 4867
Путин хочет разбомбить Киев до зимы
Путин хочет разбомбить Киев до зимы Bild
00:35 4324
Трамп поддержал проект покойного соратника против России
Трамп поддержал проект покойного соратника против России обновлено 00:21
00:21 6584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться