После атаки дронов в России горят НПЗ, и не только

В ночь на 14 июля украинские дроны атаковали в Краснодарском крае Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, сообщает местный оперштаб.

По данным властей, на заводе произошел пожар. Это подтверждает и украинский ресурс «Крымский ветер». По его данным, первые взрывы в районе Афипского НПЗ раздались около полуночи, в результате атаки на предприятии «вспыхнул мощный пожар». Astra пишет, что огонь вспыхнул «в стороне резервуарного парка» нефтезавода.

Афипский НПЗ производит бензин, дизтопливо, дистилляты газового конденсата, тяжелые нефтяные остатки, серу и ориентирован на экспортные поставки. В прошлый раз дроны атаковали предприятие в ночь на 11 июня.

В оперштабе также сообщили, что результате налета в Северском районе Кубани «из-за падения обломков БПЛА» пострадал один человек. Его госпитализировали. Всего «прилеты» фрагментов сбитых дронов зафиксированы по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Повреждения помимо НПЗ получили несколько жилых домов и здание на железнодорожном переезде. «Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание», — добавили власти.

Минобороны РФ сообщает, что с 20:00 до 8:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 288 украинских беспилотников над 14 регионами и аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Накануне и днем ранее российские военные заявляли о более 300 сбитых за ночь дронах.