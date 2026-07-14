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Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть

обновлено 10:25
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Цены на нефть Brent впервые за месяц превысили $85 за баррель. Выше $85 нефть торгуется впервые с 15 июня. К 08:32 по Баку рост замедлился до 1,75%, нефть торговалась на уровне $84,76 за баррель.

Цены на нефть активно растут второй день подряд. По итогам понедельника котировки Brent подскочили на 9,59%, до $83,3 за баррель.

* * * 10:10

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 3,38 доллара, или на 4,34%, и составила 81,29 доллара США.

Отметим, что предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 77,91 доллара США.

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