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Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе

ФОТО; обновлено 11:07
11:07 911

14 июля в Шуше состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.

После встречи стороны обменялись подарками.

*** 10:21

14 июля в Шуше состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.

***10:15

14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Словакии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Словакии Петера Пеллегрини.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Словакии.

Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Словакии Петером Пеллегрини. 

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву. 

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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