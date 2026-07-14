Встреча Алиева и Пеллегрини в расширенном составе

14 июля в Шуше состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.
После встречи стороны обменялись подарками.
*** 10:21
14 июля в Шуше состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.
***10:15
14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Словакии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Словакии Петера Пеллегрини.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Словакии.
Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сфотографировались для официального фото.