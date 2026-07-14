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ФСБ против СБУ: сорвана атака на Подмосковье

10:36 589

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили массированную атаку FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Теракт планировала Служба безопасности Украины (СБУ), указано в заявлении.

По данным ФСБ, удар, который готовили украинские спецслужбы, удалось сорвать до его реализации. Атака на подмосковное предприятие планировалась собранными в Киеве 35 FPV-дронами с канадскими системами управления.

К организации теракта в Подмосковье под патронажем СБУ причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер Киевстонер.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 г. р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним «Киевстонер», – сказали в ЦОС.

Основанием для начала спецоперации стали разведданные о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава – Седльце – Брест – Московская область. В ведомстве заявили, что, по имеющейся информации, перевозка была организована Службой безопасности Украины при содействии спецслужб ряда европейских государств.

Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар.

«После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ», — подчеркнули в ЦОС.

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