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Военное противостояние США и Ирана: подробности

Сестра Линдси Грэма заняла его место в Сенате

10:43 471

Дарлин Грэм Нордон, сестра покойного Линдси Грэма, заняла его место в Сенате Конгресса США после настоятельных призывов со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Для меня большая честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм, довести до конца его работу», - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

Макмастер - близкий союзник Трампа - назначил Нордон на пост сенатора через 48 часов после того, как ее брат внезапно скончался от расслоения аорты. «Это стало бы великолепной данью уважения Линдси, который очень любил ее», - написал Трамп в посте в соцсети Truth Social.

Как сообщили источники Fox News Digital, изначально рассматривались и другие кандидатуры, в том числе - вице-губернатора Южной Каролины Пэм Эветт, бывшего члена Палаты представителей Трей Гоуди и бывшего сенатора Джима Деминта. Нордон будет занимать этот пост минимум до 3 января 2027 года. В ноябре избиратели решат, кто будет назначен на этот пост на следующий шестилетний срок.

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