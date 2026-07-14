Сестра Линдси Грэма заняла его место в Сенате

Дарлин Грэм Нордон, сестра покойного Линдси Грэма, заняла его место в Сенате Конгресса США после настоятельных призывов со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Для меня большая честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм, довести до конца его работу», - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.