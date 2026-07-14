Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»

«Мы уничтожили их (Ирана) военно-морские силы за один месяц. Мы уничтожили их военно-воздушные силы. Их авиация практически отсутствует. Мы уничтожили большую часть их ракет, большую часть их беспилотников. ...Это, по сути, почти что небольшая перестрелка», — заявил Трамп.

По его словам, американские военные вывели из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет — на 89%. «У них остались кое-какие возможности, но для нас они не представляют никакой угрозы», — добавил он.

В ходе общения с журналистами он также заявил, что Соединенные Штаты должны получить компенсацию за защиту стран ближневосточного региона: «Я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги, и поэтому нам будут компенсированы расходы на защиту. Мы защищаем страны, которым помогаем. Например, посмотрите на пять стран. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, и, кстати, есть другие. Есть Кувейт и другие».