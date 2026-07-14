Российские атаки на Украину: разрушения и пожары, есть пострадавшие

По данным спасателей, в Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение, а в Дарницком — на открытой местности вспыхнули автомобили. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы.

В ночь на 14 июля российские войска совершили очередную атаку на столицу Украины. В Голосеевском и Дарницком районах Киева возникли пожары, также зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности, на территории школы-интерната. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, зафиксированы падения обломков в других местах: на территории одной из школ-интернатов обнаружена воронка; там же повреждены окна в главном корпусе и вспомогательном здании; по двум другим адресам обломки упали на территорию частного дома и во двор многоквартирного жилого дома, пожаров в этих случаях не возникло.

Представители ГСЧС официально подтвердили отсутствие человеческих жертв. Как отметили в ведомстве, «к счастью, жертв и пострадавших нет».

Шестнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, россияне совершили 17 авиационных ударов, атаковали 691 БПЛА разной модификации (преимущественно FPV), совершили 2 обстрела из РСЗО и нанесли 301 артиллерийский удар по региону.

Поступило 190 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что 13 июля российская армия совершила четыре атаки по Запорожью. Удар пришелся по пожилому сектору, приведя к пожару.

Российские войска нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Российский беспилотник поразил локомотив грузового поезда, в результате чего были повреждены железнодорожные сети. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

На момент удара поезд не двигался — его заблаговременно остановили, а локомотивную бригаду эвакуировали. Благодаря своевременным действиям железнодорожников удалось избежать человеческих жертв.

В результате атаки зафиксированы следующие последствия: поврежден локомотив грузового поезда; обесточена контактная сеть на участке.

На месте происшествия сейчас работают все соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий обстрела. В профильном министерстве подчеркивают, что Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, чтобы нарушить работу транспортной инфраструктуры. Однако, несмотря на обстрелы, «железнодорожники оперативно ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают бесперебойное движение поездов».

Около 20 раз Россия атаковала четыре района Днепропетровской области Украины беспилотниками. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россияне ударили беспилотником по дому в Нежинском районе Черниговской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Под утро российский БПЛА атаковал жилой дом в Нежинском районе. Возник пожар жилого дома, который спасатели оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Во вторник, 14 июля, россияне атаковали север Житомирской области, повреждены объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.