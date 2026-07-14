USD 1.7000
EUR 1.9365
RUB 2.2157
Подписаться на уведомления
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Новость дня
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию

Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию

11:23 1975

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

В письме говорится: «Выражаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Французской Республики. Плодотворные обсуждения вопросов, стоящих на азербайджано-французской повестке дня, нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей в ходе состоявшихся в последнее время телефонных разговоров с Вами и нашей встречи в Копенгагене в прошлом году дают основание говорить о начале нового периода в истории межгосударственных отношений.

Убежден, что в интересах двух народов мы и впредь будем в духе партнерства прилагать совместные усилия для развития наших отношений, имеющих глубокие исторические корни и богатые традиции, в экономической, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес. В этот праздничный день желаю народу Франции благополучия и процветания». 

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 98
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1228
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5188
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1272
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2637
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1976
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1005
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4103
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5461
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17078

ЭТО ВАЖНО

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 98
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1228
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5188
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1272
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2637
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1976
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1005
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4103
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5461
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться