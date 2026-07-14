Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов

Этим летом турецкая внешняя политика запомнилась не только историческим саммитом НАТО в Анкаре, но и двухдневным визитом главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына в Ирак. Предыдущий визит Калына в Багдад, год назад, совпал с важным этапом процесса «Турция без террора», предусматривающего ликвидацию террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Однако аналитики единодушны в том, что нынешний внезапный визит нельзя объяснять лишь одной динамикой: конфликт США – Иран, смена правительства в Ираке и вопросы о будущем проиранских прокси привлекают к визиту еще большее внимание. То, что Калын был принят президентом Ирака Низаром Амеди, свидетельствует о том, что Багдад также придает визиту чрезвычайно важное значение.

Параллельно с визитом директора MİT в Багдад на мероприятии, организованном Турецко-иракским деловым советом, состоялась встреча делегации турецких предпринимателей с иракскими коллегами. Как сообщал ранее haqqin.az, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в это время проводил в Анкаре встречу с делегацией в составе заместителя министра иностранных дел Ирака Хусейна Бахр аль-Улюма и заместителя министра нефти Ирака Насера Азиза Джаббара, обсуждая будущее энергопровода Киркук – Джейхан: срок действия договора по нему подходит к концу. Эксперты считают, что параллельные переговоры свидетельствуют о том, что Анкара рассматривает безопасность, энергетику, торговлю, инвестиции и политическую стабильность как взаимодополняющие факторы своей иракской политики. «Турция без терроризма»: после Сирии — Ирак? Турецкий политический комментатор Тургай Тюркер в беседе с haqqin.az заявил, что, несмотря на растущие ожидания в Анкаре относительно правовых и политических шагов в рамках процесса «Турция без терроризма», ряд вопросов по Ираку пока остается невыясненным. По его мнению, заслуживает внимания февральское заявление министра иностранных дел Хакана Фидана в ходе операций сирийского правительства против ОНС/СДС о том, что «после сирийского крыла РПК есть еще иракское». «Хотя было обещано, что на основной географической территории дислокации РПК — в Ираке — произойдет полная сдача оружия, за последние месяцы признаки этого слабы. Присутствие организации в Ираке продолжается в районе Синджара, Кандиля, Махмура и окрестностей Сулеймании. По всей видимости, во время визита Калына в Багдад иракские коллеги были призваны взять на себя большую ответственность», — отметил турецкий эксперт.