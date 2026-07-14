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Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов

Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
11:30 1229

Этим летом турецкая внешняя политика запомнилась не только историческим саммитом НАТО в Анкаре, но и двухдневным визитом главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына в Ирак.

Предыдущий визит Калына в Багдад, год назад, совпал с важным этапом процесса «Турция без террора», предусматривающего ликвидацию террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако аналитики единодушны в том, что нынешний внезапный визит нельзя объяснять лишь одной динамикой: конфликт США – Иран, смена правительства в Ираке и вопросы о будущем проиранских прокси привлекают к визиту еще большее внимание. То, что Калын был принят президентом Ирака Низаром Амеди, свидетельствует о том, что Багдад также придает визиту чрезвычайно важное значение.

Внезапный визит главы турецкой разведки нельзя объяснять лишь одной динамикой. То, что Калын был принят президентом Ирака Низаром Амеди, свидетельствует о том, что Багдад также придает визиту чрезвычайно важное значение

Параллельно с визитом директора MİT в Багдад на мероприятии, организованном Турецко-иракским деловым советом, состоялась встреча делегации турецких предпринимателей с иракскими коллегами. Как сообщал ранее haqqin.az, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в это время проводил в Анкаре встречу с делегацией в составе заместителя министра иностранных дел Ирака Хусейна Бахр аль-Улюма и заместителя министра нефти Ирака Насера Азиза Джаббара, обсуждая будущее энергопровода Киркук – Джейхан: срок действия договора по нему подходит к концу. Эксперты считают, что параллельные переговоры свидетельствуют о том, что Анкара рассматривает безопасность, энергетику, торговлю, инвестиции и политическую стабильность как взаимодополняющие факторы своей иракской политики.

«Турция без терроризма»: после Сирии — Ирак?

Турецкий политический комментатор Тургай Тюркер в беседе с haqqin.az заявил, что, несмотря на растущие ожидания в Анкаре относительно правовых и политических шагов в рамках процесса «Турция без терроризма», ряд вопросов по Ираку пока остается невыясненным. По его мнению, заслуживает внимания февральское заявление министра иностранных дел Хакана Фидана в ходе операций сирийского правительства против ОНС/СДС о том, что «после сирийского крыла РПК есть еще иракское».

«Хотя было обещано, что на основной географической территории дислокации РПК — в Ираке — произойдет полная сдача оружия, за последние месяцы признаки этого слабы. Присутствие организации в Ираке продолжается в районе Синджара, Кандиля, Махмура и окрестностей Сулеймании. По всей видимости, во время визита Калына в Багдад иракские коллеги были призваны взять на себя большую ответственность», — отметил турецкий эксперт.

Визит Калына в Киркук — город с плотным туркманским населением — имеет особое значение, причем не столько символическое, сколько стратегическое (на фото Калын и губернатор Киркука, этнический туркман Мухаммед Семан Ага)

Поиск баланса на линии Багдад – Эрбиль – Сулеймания

Оценивая встречу Калына с лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани в Эрбиле, Тюркер отмечает, что между Анкарой и региональным правительством Иракского Курдистана существуют многолетние устойчивые связи. По его мнению, Анкара рассматривает Эрбиль как важное звено, дополняющее аспект баланса сил в иракской политике. По мнению турецкого политолога, Анкара стремится к формированию взаимодополняющей системы сотрудничества между Багдадом и Эрбилем для достижения весомых результатов в рамках процесса «Турция без терроризма». Вместе с тем Тюркер считает, что наиболее примечательным аспектом визита Калына в Ирак стала его встреча в Сулеймании с лидером Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафелем Талабани. Ранее Анкара обвиняла Талабани в поддержке РПК, тем более что до последней войны США – Иран Сулеймания находилась в сфере иранского влияния: Турция даже подвергла бомбардировке базу в аэропорту Сулеймании, которая, по имеющимся данным, принадлежала террористической организации. Однако состоявшаяся в прошлом месяце встреча между послом Турции в Багдаде Анылом Борой Инаном и Бафелем Талабани нормализовала отношения Анкары с Сулейманией.

Тюркер считает, что ПСК занимает значимую позицию в роли посредника в процессе разоружения РПК. По мнению турецкого политолога, контакты Калына в Сулеймании могут привести к ускорению шагов по разоружению РПК. «С другой стороны, контакты Калына с Бафелем Талабани после встречи с Масудом Барзани важны с точки зрения посреднической роли в отношениях между ДПК и ПСК, которые уже два года не могут сформировать региональное правительство Курдистана», — подчеркнул турецкий политолог.

По мнению Тюркера, визит Калына в Киркук — город с плотным туркманским населением — имеет особое значение, причем не столько символическое, сколько стратегическое.

«Киркук важен для Анкары не только из-за туркман, но и потому, что это один из наиболее чувствительных центров энергетической геополитики Ирака, отношений Багдада с Эрбилем и конкурентной борьбы в иракской политике. То, что новый губернатор Киркука является туркманом, также обязывает Анкару пристально следить за событиями в регионе», — отметил турецкий политолог.

По мнению экспертов, за последний год под влиянием Анкары изменился и подход Вашингтона к региону. Интерес США к Ираку смещается с военного на экономическое и инвестиционное направление. Назначение посла США в Турции Тома Барака одновременно специальным представителем по Ираку и недавнее объявление США о том, что ось Турция – Ирак – Сирия является гарантом региональной безопасности, рассматриваются как важная составляющая новой ближневосточной политики Вашингтона. Эксперты также обращают внимание на заявление нового премьер-министра Ирака Али аз-Зейди о том, что после визита в США он посетит Турцию. С учетом всего этого предполагается, что Ирак останется одним из приоритетов турецкой внешней политики.

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