Секрет здорового старения, и почему важно чаще ходить пешком

По его словам, второй механизм негативного воздействия сахара на организм проявляется в коже и называется гликацией: «Избыточный сахар в крови связывается с белками, прежде всего с коллагеном и эластином, делая их более жесткими. В результате кожа теряет эластичность, меняется ее цвет и появляются глубокие морщины. Интересно, что фруктоза, содержащаяся в большом количестве во фруктовых соках и некоторых подсластителях, ускоряет этот процесс примерно в семь раз сильнее, чем обычный сахар. Таким образом, сахар способствует старению организма как изнутри — на уровне клеток, так и снаружи — воздействуя на кожу».

Об этом в эфире программы Sağlam səhər на Sağlam radio (93 FM) сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

У людей, которые ежедневно выпивают один стакан сладкого газированного напитка, происходит укорочение теломер. Это эквивалентно примерно 4–5 годам дополнительного старения клеток и сопоставимо с негативным воздействием курения на теломеры.

Эксперт также отметил, что добавленный сахар усиливает воспалительные процессы в организме: «Избыточное потребление сахара повышает уровень маркеров воспаления в крови, в том числе высокочувствительного C-реактивного белка (hs-CRP). Исследования показывают, что у людей, ежедневно употребляющих более 40 граммов добавленного сахара, риск развития воспалительных процессов возрастает более чем на 50 процентов. При этом основную опасность представляет не природный сахар, содержащийся во фруктах. Фрукты можно употреблять без опасений, однако чрезмерное потребление фруктовых соков не рекомендуется. Ограничивать следует прежде всего добавленный сахар и сладкие напитки».

Эмин Мамедов подчеркнул, что достаточное потребление воды также играет важную роль в замедлении биологического старения. По его словам, длительное недостаточное потребление жидкости может способствовать более быстрому старению организма.

Он отметил, что секрет здорового старения заключается не в сложных или дорогостоящих методах: «Сокращение потребления добавленного сахара, рациональный прием витаминов, ежедневная физическая активность и достаточное употребление воды — это простые привычки, которые может внедрить в свою жизнь каждый человек. Именно такие небольшие изменения в долгосрочной перспективе оказывают одно из наиболее значимых влияний на наш биологический возраст. Секрет сохранения молодости чаще всего находится не в аптеке, а в нашем повседневном образе жизни».

Кроме того, эксперт отметил, что широко распространенное мнение о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день не имеет прочной научной основы». По его словам, цифра «10 тысяч шагов» появилась не в результате научных исследований, а благодаря рекламной кампании шагомера, выпущенного в Японии несколько десятилетий назад. Однако современные научные данные дают гораздо более обнадеживающие результаты.

«У людей, которые проходят около 7000 шагов в день, риск преждевременной смерти примерно на 47 процентов ниже по сравнению с теми, кто проходит около 2000 шагов. Кроме того, такой уровень физической активности связан со снижением риска развития деменции, депрессии и сахарного диабета 2-го типа», — отметил специалист-эксперт.

Эмин Мамедов также подчеркнул, что результаты других масштабных исследований свидетельствуют: польза для здоровья начинается уже примерно с 4000 шагов в день, а каждая дополнительная тысяча шагов может снижать риск преждевременной смерти в среднем на 7–15 процентов.

«Таким образом, главная цель — не обязательно достичь отметки в 10 тысяч шагов. Гораздо важнее отказаться от малоподвижного образа жизни и увеличить ежедневную физическую активность. Для людей пожилого возраста оптимальным считается прохождение 6000–8000 шагов в день. Дополнительную пользу приносит ходьба в более быстром темпе. Кроме того, прогулка продолжительностью 10–15 минут после еды способствует значительному снижению повышения уровня сахара в крови», — сказал он.

Эксперт Министерства здравоохранения также отметил, что после 40 лет не следует бесконтрольно принимать витаминные и минеральные добавки.

«Наиболее правильный подход — прежде всего сдать анализы крови. Если в организме нет дефицита того или иного витамина, его дополнительный прием не приносит пользы, а в некоторых случаях может даже нанести вред. С возрастом усвоение ряда веществ ухудшается, а потребность организма в них меняется. Поэтому после 40 лет особое внимание следует уделять витамину D. Усвоение витамина B12 с возрастом снижается из-за уменьшения кислотности желудочного сока. Магний и кальций необходимы для сохранения плотности костной ткани, а также нормальной работы мышечной и нервной систем. Омега-3 жирные кислоты оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему и здоровье головного мозга.

Однако хочу еще раз подчеркнуть: эти добавки не следует принимать «на всякий случай». Их применение должно основываться исключительно на результатах лабораторных анализов и рекомендациях врача», — подчеркнул Эмин Мамедов.