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Зеленский назвал необходимое для Украины количество ракет

11:43 717

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о крайней необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По расчетам украинской стороны, для защиты страны в зимний период необходимо получить 300 таких перехватчиков. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает президент Украины, укрепление обороноспособности страны является приоритетной задачей, и формирование специального «зимнего пакета» для ПВО должно стать одним из ключевых шагов.

«Мы подсчитали, что этот пакет должен включать 100 ракет «Патриот» в месяц, 300 ракет на зиму», — заявил Зеленский.

Хотя ранее президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине лицензию на собственное производство этих ракет, процесс изготовления такого вооружения является чрезвычайно сложным, отмечается в материале, а поставки деталей — медленными. Поэтому на данном этапе Киев продолжает рассчитывать на поддержку союзников.

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