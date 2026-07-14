Зеленский назвал необходимое для Украины количество ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о крайней необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По расчетам украинской стороны, для защиты страны в зимний период необходимо получить 300 таких перехватчиков. Об этом пишет The Guardian.
Как отмечает президент Украины, укрепление обороноспособности страны является приоритетной задачей, и формирование специального «зимнего пакета» для ПВО должно стать одним из ключевых шагов.
«Мы подсчитали, что этот пакет должен включать 100 ракет «Патриот» в месяц, 300 ракет на зиму», — заявил Зеленский.
Хотя ранее президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине лицензию на собственное производство этих ракет, процесс изготовления такого вооружения является чрезвычайно сложным, отмечается в материале, а поставки деталей — медленными. Поэтому на данном этапе Киев продолжает рассчитывать на поддержку союзников.