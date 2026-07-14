Первые испытания вакцины от редкого штамма Эболы

В статье говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Институт сыворотки крови Индии уже произвел и накопил около 620 тыс. доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она окажется эффективной. Для первой фазы заготовлено 4 тыс. доз препарата.

Согласно материалу, как и в случае с COVID-19, для вакцины от штамма Бундибугио используется платформа на основе аденовируса шимпанзе.