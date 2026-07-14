Индия вызвала дипломатов Ирана из-за гибели моряка

Министерство иностранных дел Индии вызвало представителей посольства Ирана в Нью-Дели, включая замглавы дипломатической миссии Мохаммада Джавада Хоссейни, в связи с атакой на торговые суда в Ормузском проливе, в которой погиб индийский моряк. Об этом сообщило агентство ANI.

После встречи в МИД иранские дипломаты покинули здание внешнеполитического ведомства.

Ранее ANI сообщило, что в понедельник в Ормузском проливе были атакованы два нефтяных танкера. В результате погиб один индийский моряк, еще шестеро граждан Индии получили ранения.