Экс-премьер не приняла предложение Зеленского стать послом

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко не приняла предложение президента Владимира Зеленского стать послом в США. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники.
Три источника издания в окружении Свириденко сообщили, что по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту должность. Отказала ли она президенту Украины — пока не известно.
Собеседник «Суспільне» в Офисе президента Украины сообщил, что отставку действующего премьер-министра обосновали именно необходимостью замены посла в США — должности, которую в настоящее время занимает Ольга Стефанишина.
12 июля Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, а премьер-министру Юлии Свириденко предложил другую должность. Сама Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.
По информации народного депутата Ярослава Железняка, кандидатами на пост премьер-министра могут стать действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, мэр Харькова Игорь Терехов и председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий. Как отметил Железняк, а также согласно данным ряда СМИ, Корецкий является главным претендентом на должность нового главы Кабмина.
Отставка действующего премьер-министра Украина ожидается 14 июля.