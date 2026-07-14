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Экс-премьер не приняла предложение Зеленского стать послом

новость дополнена 12:22
12:22 1114

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко не приняла предложение президента Владимира Зеленского стать послом в США. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники.

Три источника издания в окружении Свириденко сообщили, что по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту должность. Отказала ли она президенту Украины — пока не известно.

Собеседник «Суспільне» в Офисе президента Украины сообщил, что отставку действующего премьер-министра обосновали именно необходимостью замены посла в США — должности, которую в настоящее время занимает Ольга Стефанишина.

12 июля Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, а премьер-министру Юлии Свириденко предложил другую должность. Сама Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, кандидатами на пост премьер-министра могут стать действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, мэр Харькова Игорь Терехов и председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий. Как отметил Железняк, а также согласно данным ряда СМИ, Корецкий является главным претендентом на должность нового главы Кабмина.

Отставка действующего премьер-министра Украина ожидается 14 июля.

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