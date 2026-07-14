Экс-премьер не приняла предложение Зеленского стать послом

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко не приняла предложение президента Владимира Зеленского стать послом в США. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники.

Три источника издания в окружении Свириденко сообщили, что по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту должность. Отказала ли она президенту Украины — пока не известно.