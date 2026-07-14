Кыргызы никому не отдадут топливо

Кыргызстан установил временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом до насыщения внутреннего рынка топливом либо формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). C оответствующее решение принято постановлением Кабинета министров страны.

Ограничения распространяются на вывоз нефти и нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, классифицируемые по кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Исключение предусмотрено для нафты, мазута и печного топлива. Их вывоз допускается для переработки за пределами страны при условии обязательного последующего ввоза на территорию Кыргызстана продуктов переработки.

Запрет также не распространяется на нефтепродукты, находящиеся в штатных топливных баках транспортных средств, пересекающих границу.