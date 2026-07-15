Уже скоро произойдет смена политических режимов в ключевых странах Европы. Согласно опубликованным в субботу результатам опросов во Франции, кандидат от нелиберальной оппозиции Марин Ле Пэн может рассчитывать на победу на апрельских выборах 2027 года. В Германии твердыми шагами к власти приближается столь же нелиберальная оппозиция в лице «Альтернативы». Поразительно, но сломать сложившуюся систему могут довольно рыхлые политические силы. Лишь война может остановить эту оппозицию на пути к власти, и правящие круги активно к ней готовятся. Однако война — при любом ее исходе — поставит крест на глобальных амбициях Европы.

Их остановит только война? На прошлых выходных состоялся съезд главной немецкой оппозиционной партии, нелиберальной и дружественной Трампу «Альтернативы для Германии» (АдГ). Все идет к тому, что эта партия будет управлять страной уже в обозримом будущем. Она постепенно наращивала свою базу поддержки все последнее десятилетие, несмотря на преграды со стороны либерального истеблишмента. В этом году АдГ уверенно вышла в опросах на первое место и увеличивает отрыв от конкурентов. Сейчас ее поддерживает 29%, а правящих христианских демократов — 20%. И если начинала АдГ как восточногерманская партия, то сейчас она добилась доверия избирателей и на территории бывшей Западной Германии. Сегодня либеральные СМИ стараются списать усиление АдГ на кризисы последних лет. Но это неправда: этот рост был постепенным, отражая разочарование общества в существующих партиях. А кризисы последних лет были порождением политики этих партий — начиная от идеологизированной волюнтаристской политики расширения ЕС-НАТО на Восток, закончившейся войной, продолжая катастрофической политикой времен коронавируса и заканчивая нынешними спорами с США. Так вот именно плавное восхождение АдГ к власти и заставляет думать о том, что у евролиберальных партий ФРГ (а другие давно маргинализированы) нет шансов. Разве что некая чрезвычайная ситуации позволит или удержать власть вне выборов или добиться от избирателей, чтобы те голосовали за кого-то другого. А иначе АдГ окажется у власти уже через год-два. Приход «Альтернативы» к власти будет означать не просто смену лиц. Это будет смена политического режима и политической модели Германии. Это не итальянский вариант, при котором Джорджа Мелони, некогда известная своей оппозицией евролиберальному истеблишменту, возглавила Италию, но затем ее «приручили» старые либеральные элиты и недавно она провела саммит даже с Макроном. Сейчас Мелони особо не выступает ни против брюссельской верхушки ЕС, ни против сложившейся в Италии политической модели. В Германии все будет иначе. В отличие от Италии, которой периодически требуются деньги ЕС, Германия не зависит от ЕС. Она сама — ЕС, что видно по присутствию немцев на командных высотах Евросоюза. В отличие от Италии, где Мелони легко получила власть от старых элит, в германском обществе виден сильнейший конфликт. Партии либерального толка со своими «прирученными» левыми и правыми союзниками отказываются от коалиций с АдГ. И это отражается на уровне всего общества - по последним опросам Insa, за запрет партии выступает 40% избирателей. На выборах последних лет бросались в глаза растоптанные плакаты АдГ, а протестовать против недавнего съезда АдГ собралось до 50 тыс. демонстрантов. И это в Эрфурте, областном центре с населением чуть больше 200 тыс.! Иными словами, приход «Альтернативы» к власти не предвещает Германии наступления спокойных времен. Она схлестнется с серьезными оппонентами, вдобавок у самой АдГ все довольно сумбурно в программе, а в руководстве полно противоречивых персонажей. Говоря о восстановлении связей с РФ и прекращении сползания страны в войну, они одновременно кокетничают с реваншистскими и расистскими настроениями части электората. Заигрывая с традиционными ценностями, партия избрала себе в соруководители лесбиянку. В итоге немецкие избиратели могут купить себе целую свору «котов в мешке» под названием АдГ.

Взять власть нужно не позднее 2029 года Нейтрализовать «Альтернативу» не удалось, сейчас ставится задача замедлить ее путь к власти. Ее отделения в пяти областях признаны «экстремистскими». Среди них — почти вся бывшая ГДР, где у АдГ давно прочные позиции (Тюрингия, Саксония, Саксония-Ангальт и Бранденбург), и вторая по площади западногерманская область Нижней Саксонии. Ведомство по охране Конституции хотело признать партию экстремистской и на федеральном уровне, что открыло бы дорогу к запрету, но пока это дело зависло в суде. Правящие круги прозевали момент, когда АдГ можно было запретить без особого риска. Потому тянут время. Во-первых, чтобы сбить пыл внутри самой АдГ через передержку в политическом отстойнике, авось она от этого расколется. Во-вторых, и это даже важнее, дотянуть время до радикальной смены положения — например, до начала к концу 2020-х войны с Россией, к чему готовятся в Германии и других странах ЕС-НАТО. Уже сама милитаризация постепенно ставит под вопрос лозунги восстановления связей с РФ, за счет которых АдГ получает поддержку части немецкой промышленности и бизнеса, росшего на ресурсах и рынках РФ и сопредельных регионов. Германскому бизнесу нынешнее правительство дает понять — мирного развития не предвидится, зато есть гигантские деньги (пусть и взятые правительством в долг) для подготовки к войне. И эти деньги — в руках перекрашивающихся в хаки евролиберальных партий. Потому АдГ торопится, благо раскладка сил — в ее пользу. Уже в сентябре она может рассчитывать на убедительную победу в двух крупных землях бывшей ГДР— в Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Ангальт. Столь убедительную, чтобы единолично сформировать правительство в обеих областях. Создав этот плацдарм внутри политической системы ФРГ, «Альтернатива» хочет разгромить евролиберальные силы на будущих общенациональных парламентских выборах и создать правительство уже на федеральном уровне. Для этого намедни даже было принято решение не проводить очередной партсъезд в 2029 году, а все средства направить на избирательную кампанию. Год, выбран не случайно — именно об этом времени правящие элиты ЕС говорят как о времени начала крупного конфликта. Вдобавок к тому времени евролибералы надеются избавиться от Трампа и его команды в Вашингтоне (с которыми у АдГ отличные отношения). Теоретически, это действительно позволит евролиберальным партиям прихлопнуть АдГ. Правда, практически сыграть вдолгую с такими слабыми картами правящим кругам будет сложно. Тем более, что политический кризис в Германии является частью всеобъемлющего кризиса в странах Запада. Времени на самом деле у нынешних руководителей - в обрез. АдГ имеет шансы прийти к власти гораздо скорее, поскольку в ее пользу могут сыграть внешние факторы. Прежде всего - президентские выборы во Франции в апреле будущего года. Победить на них мейнстримным партиям будет крайне сложно.

Для друзей — все, для врагов — закон А потому французские власти всячески ослабляют позиции главного претендента на президентский пост — Марин Ле Пэн. Для этого ее в прошлом году осудили за нецелевое использование средств. Дело касалось денег, предоставленных ей для работы в качестве депутата Европарламента, при оплате труда помощников, занимавшихся политической деятельностью во Франции. Если учесть, что избрана она была от Франции, то само обвинение вызывает вопросы. Как напоминает сама Ле Пэн, по подобным делам других политиков не наказывали. Бывшего макроновского премьера Франсуа Байру по похожему делу оправдали, а лидера обеспечивающей сохранение режима псевдолевой «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона вообще не стали судить. Недавно приговор Ле Пэн несколько смягчили, и она заявила о намерении бороться за президентский пост. Проведенные опросы показали, что Марин со значительным отрывом выходит на первое место в первом туре, что означает серьезные шансы на победу во втором. Но сможет ли она принять участие в выборах? Новый приговор не дает на это однозначного ответа. У нынешних властей нет сильного кандидата, чтобы добиться его избрания и сохранить существующий режим. Единственный вариант — вывести на выборы одного из макронистских кандидатов и Меланшона. Но это чревато потрясениями, потому в ход и идут особые средства. Тем более, что в случае запрета на участие Ле Пэн ее «Национальное объединение» может раскрутить кандидатуру второго номера в партии Жордана Барделла. Против него также пущено в ход проверенное средство — затаскать по судам. Недавно прошли обыски Европейской прокуратуры у подрядчиков бывшей фракции Европарламента «Идентичность и демократия», в которую входили депутаты от «Национального объединения». Копают именно под Барделла. По своим противоречиям «Национальное объединение» сопоставимо с германской АдГ. То бишь, это до какого отчаяния либеральным элитариям надо было довести людей, чтобы они голосовали за довольно невнятную французскую альтернативу! Но среди его сильных сторон тоже много общего с АдГ — например, постепенный рост популярности на протяжении долгих лет. Иными словами, остановить Марин Ле Пэн и ее сторонников будет сложно. А потому некоторое смягчение приговора главному оппозиционному кандидату во Франции сопровождалось другими интересными жестами со стороны евролиберальных элит. Они дали понять, что власть «на улицах не валяется» и правящие круги просто так ее не отдадут. Доброе слово и пистолет В этом контексте вдруг начали расширять возможности силовых органов. Во-первых, воспользовавшись недавними футбольными погромами (они показали, в основном, как много ярости порождает существующий строй и подконтрольное ему общество), в минувший вторник французские парламентарии начали принимать закон, который устанавливает презумпцию законности применения огнестрельного оружия силовиками. Фактически французским полицейским и жандармам выдали «лицензию на убийство». Во-вторых, на уровне ЕС продлили т. н. Chat Control, неограниченное сканирование электронных коммуникаций. Его протащили на днях через Европарламент, воспользовавшись процедурной уловкой, хотя большинство присутствовавших депутатов проголосовало за его отмену. Формально она была введена для борьбы с детской порнографией, но дело даже не в том, что это выглядит неубедительно на фоне отсутствия серьезной реакции на педофильский скандал вокруг «дела Эпштейна», в котором засветились видные представители глобального либерального истеблишмента. Дело еще и в том, что эти механизмы позволяют во имя одной цели решать совсем другие задачи. Мы же помним, как основатель «Телеграмма» Павел Дуров недавно рассказывал, что французские гебисты требовали от него помочь им откорректировать предвыборные процессы в Молдове?