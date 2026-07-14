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Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма

12:28 1287

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax объявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался от естественных причин: как и его отец, он страдал от серьезных проблем со здоровьем.

В ходе беседы с Трампом ведущий отметил, что Грэм «выглядел плохо» после своего визита в Украину, и спросил американского лидера, есть ли у него какие-либо сомнения в том, что к смерти сенатора может быть причастна Россия.

Трамп сказал, что хотел бы ответить на этот вопрос «да», но у Грэма были очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам президента, законодатель скончался почти в том же возрасте, что и его отец: у обоих были проблемы с сердцем.

Линдси Грэм умер вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». 

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