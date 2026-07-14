Премьер Венгрии пошутил над подарком Эрдогана

Премьер Венгрии Петер Мадьяр с юмором сравнил подарки, полученные от лидеров Турции и Пакистана. После того как премьер Пакистана Шахбаз Шариф направил ему в подарок 90 манго, венгерский премьер написал в соцсетях: «Не каждый дарит в подарок револьвер. В завершение насыщенного исторического дня меня в кабинете ждал приятный сюрприз — премьер-министр Пакистана прислал в подарок 90 манго. Спустя всего час осталось лишь несколько. Спасибо!»

Этой фразой Мадьяр напомнил о саммите НАТО в Анкаре, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран альянса именные револьверы турецкого производства Sarsılmaz SR-38.