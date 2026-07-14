Ахмадинежад опроверг слухи о связях с «Моссадом»

В заявлении, распространенном в ответ на публикацию, подчеркивается, что эти утверждения являются «ложными и используются для введения общественности в заблуждение и ведения психологической войны против иранского народа».

В офисе экс-президента отметили, что, хотя не считают нужным опровергать «голливудские» утверждения The New York Times, с учетом сложившейся в стране чувствительной обстановки и политической ситуации, а также в целях предотвращения происков противников было решено выступить с заявлением и категорически отвергнуть все обвинения.

Также сообщается, что Махмуд Ахмадинежад, как и прежде, продолжает заниматься своей повседневной деятельностью.

Отметим, что ранее The New York Times сообщила о якобы состоявшихся тайных встречах Махмуда Ахмадинежада с представителями израильской внешней разведки «Моссад», а также о планах Израиля привести его к власти.