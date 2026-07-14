Скандал в Гимназии искусств: «буллинг», «дискриминация», «шантаж»…

Родители некоторых учеников Гимназии искусств в Баку заявили, что в этом учебном заведении дети подвергаются дискриминации, буллингу и психологическому давлению. Одна из родительниц, Гюльнара Расулова, сообщила, что ее 10-летняя дочь Т.Р. уже несколько месяцев получает психологическую помощь в связи с пережитым в гимназии. Обращения в различные инстанции, направленные ими с прошлого учебного года, результатов не дали.
По словам Расуловой, они жалуются на заместителя директора гимназии по учебной работе Зейнаб Джафарову. Именно по ее распоряжению дочь Расуловой была вынуждена простоять весь урок перед одноклассниками за опоздание на семь минут. «Ребенок 40 минут простоял в классе за опоздание. Дочь устала и попыталась облокотиться на парту. В этот момент учитель математики сфотографировал ее и отправил снимок заместителю директора», — рассказала Расулова.
По ее словам, инцидент произошел в марте, однако конфликт с заместителем директора начался раньше. Как-то ее дочери стало плохо в школе, и она попросила позвонить домой. Женщина сообщила, что 10-летний ребенок с высокой температурой прождал до конца учебного дня: родителям об этом никто не сообщил. После того как она высказала претензии заместителю директора, в отношении дочери началась дискриминация: «Моей дочери, которая знает русский язык как родной, поставили «двойку». Когда я спросила учительницу о причине, та ответила просто «извините». Недопустимо, когда человек, занимающий руководящую должность в учебном заведении, переносит личные отношения с родителем на ребенка, вовлекает в этот процесс учителей и подвергает несовершеннолетнего психологическому давлению. Подобное поведение нарушает здоровую образовательную атмосферу, порождает у детей недоверие к школе, страх и психологические травмы. Моя дочь уже несколько месяцев не может выйти из состояния страха и психологической травмы. Это подтверждено заключением психолога».
Из других заявлений, поступивших в редакцию, следует, что в гимназии оказывалось давление и на других детей. Так, ученика 7-го «Д» класса изолировали от одноклассников. Заявители утверждают, что по наущению заместителя директора и учителей родителей, выражавших недовольство, сталкивали лицом к лицу с другими родителями. Также сообщается, что целенаправленно распространялась информация о пользовании электронной сигареты одним из детей, и вопрос выносился на обсуждение в родительских группах. Ряд родителей сообщает, что тем, кто выражал претензии по поводу происходящего в школе, просто указывали на дверь.
Напомним, здание Гимназии искусств уже длительное время закрыто на ремонт. Haqqin.az ранее освещал недовольство родителей этим обстоятельством. Родители говорят, что в настоящее время ремонтные работы продолжаются, однако в большом здании работают лишь один-два мастера, дело продвигается крайне медленно.
Заместитель директора Зейнаб Джафарова, в свою очередь, заявила, что за всеми этими обращениями стоит лишь один родитель. «Ученица неоднократно опаздывала на уроки. Бывало, что она приходила лишь к концу второго урока», — сказала заместитель директора. По ее словам, в тот день, поскольку девочка опоздала в очередной раз, учитель математики, не желая отвлекать других учеников, попросил ее подождать стоя. Ребенок же сел на парту: «Учитель сфотографировал ученицу, чтобы показать классному руководителю».
Джафарова заявила, что девочка плохо учится, поэтому и получила «двойки» по двум предметам. Родитель же, по ее словам, не имеет права влиять на оценки шантажом. Что касается других претензий — например, проблема с электронной сигаретой уже решена. Заместитель директора добавила, что обратилась в соответствующие органы по поводу жалующихся родителей и намерена обратиться также в суд.
Управление образования Баку сообщило, что по заявленным претензиям относительно Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории было проведено соответствующее разбирательство: «Образовательная среда на протяжении учебного года находится под строгим контролем. Случаи, указанные в обращении, были письменно опровергнуты классными руководителями. С учетом результатов наблюдений, проведенных школьным психологом по заявленным фактам, приняты необходимые профилактические меры. Кроме того, по итогам разбирательства в рамках требований законодательства также были приняты меры. Оценивание упомянутой ученицы проводилось в соответствии с законодательством, и решением педагогического совета она привлечена к летним заданиям».
В Управлении также добавили, что ремонтно-восстановительные работы планируется завершить и сдать гимназию в эксплуатацию до начала следующего учебного года.