USD 1.7000
EUR 1.9365
RUB 2.2157
Подписаться на уведомления
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Новость дня
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию

Скандал в Гимназии искусств: «буллинг», «дискриминация», «шантаж»…

наша корреспонденция
Ульвия Худиева, собкор
12:56 950

Родители некоторых учеников Гимназии искусств в Баку заявили, что в этом учебном заведении дети подвергаются дискриминации, буллингу и психологическому давлению. Одна из родительниц, Гюльнара Расулова, сообщила, что ее 10-летняя дочь Т.Р. уже несколько месяцев получает психологическую помощь в связи с пережитым в гимназии. Обращения в различные инстанции, направленные ими с прошлого учебного года, результатов не дали.

По словам Расуловой, они жалуются на заместителя директора гимназии по учебной работе Зейнаб Джафарову. Именно по ее распоряжению дочь Расуловой была вынуждена простоять весь урок перед одноклассниками за опоздание на семь минут. «Ребенок 40 минут простоял в классе за опоздание. Дочь устала и попыталась облокотиться на парту. В этот момент учитель математики сфотографировал ее и отправил снимок заместителю директора», — рассказала Расулова.

По утверждению родителей некоторых учеников Гимназии искусств, в этом учебном заведении дети подвергаются дискриминации, буллингу и психологическому давлению

По ее словам, инцидент произошел в марте, однако конфликт с заместителем директора начался раньше. Как-то ее дочери стало плохо в школе, и она попросила позвонить домой. Женщина сообщила, что 10-летний ребенок с высокой температурой прождал до конца учебного дня: родителям об этом никто не сообщил. После того как она высказала претензии заместителю директора, в отношении дочери началась дискриминация: «Моей дочери, которая знает русский язык как родной, поставили «двойку». Когда я спросила учительницу о причине, та ответила просто «извините». Недопустимо, когда человек, занимающий руководящую должность в учебном заведении, переносит личные отношения с родителем на ребенка, вовлекает в этот процесс учителей и подвергает несовершеннолетнего психологическому давлению. Подобное поведение нарушает здоровую образовательную атмосферу, порождает у детей недоверие к школе, страх и психологические травмы. Моя дочь уже несколько месяцев не может выйти из состояния страха и психологической травмы. Это подтверждено заключением психолога».

Из других заявлений, поступивших в редакцию, следует, что в гимназии оказывалось давление и на других детей. Так, ученика 7-го «Д» класса изолировали от одноклассников. Заявители утверждают, что по наущению заместителя директора и учителей родителей, выражавших недовольство, сталкивали лицом к лицу с другими родителями. Также сообщается, что целенаправленно распространялась информация о пользовании электронной сигареты одним из детей, и вопрос выносился на обсуждение в родительских группах. Ряд родителей сообщает, что тем, кто выражал претензии по поводу происходящего в школе, просто указывали на дверь.

Напомним, здание Гимназии искусств уже длительное время закрыто на ремонт. Haqqin.az ранее освещал недовольство родителей этим обстоятельством. Родители говорят, что в настоящее время ремонтные работы продолжаются, однако в большом здании работают лишь один-два мастера, дело продвигается крайне медленно.

Управление образования Баку сообщило, что по заявленным претензиям было проведено соответствующее разбирательство

Заместитель директора Зейнаб Джафарова, в свою очередь, заявила, что за всеми этими обращениями стоит лишь один родитель. «Ученица неоднократно опаздывала на уроки. Бывало, что она приходила лишь к концу второго урока», — сказала заместитель директора. По ее словам, в тот день, поскольку девочка опоздала в очередной раз, учитель математики, не желая отвлекать других учеников, попросил ее подождать стоя. Ребенок же сел на парту: «Учитель сфотографировал ученицу, чтобы показать классному руководителю».

Джафарова заявила, что девочка плохо учится, поэтому и получила «двойки» по двум предметам. Родитель же, по ее словам, не имеет права влиять на оценки шантажом. Что касается других претензий — например, проблема с электронной сигаретой уже решена. Заместитель директора добавила, что обратилась в соответствующие органы по поводу жалующихся родителей и намерена обратиться также в суд.

Управление образования Баку сообщило, что по заявленным претензиям относительно Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории было проведено соответствующее разбирательство: «Образовательная среда на протяжении учебного года находится под строгим контролем. Случаи, указанные в обращении, были письменно опровергнуты классными руководителями. С учетом результатов наблюдений, проведенных школьным психологом по заявленным фактам, приняты необходимые профилактические меры. Кроме того, по итогам разбирательства в рамках требований законодательства также были приняты меры. Оценивание упомянутой ученицы проводилось в соответствии с законодательством, и решением педагогического совета она привлечена к летним заданиям».

В Управлении также добавили, что ремонтно-восстановительные работы планируется завершить и сдать гимназию в эксплуатацию до начала следующего учебного года.

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 108
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1236
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5191
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1294
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2653
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1990
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1010
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4127
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5473
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17088

ЭТО ВАЖНО

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 108
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1236
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5191
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1294
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2653
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1990
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1010
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4127
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5473
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17088
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться