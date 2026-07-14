USD 1.7000
EUR 1.9365
RUB 2.2157
Подписаться на уведомления
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Новость дня
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса

13:28 109

«ТуранБанк», один из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, подписал новые кредитные соглашения с фондами под управлением авторитетной бельгийской компании Incofin Investment Management.

Согласно соглашениям, банк привлек финансовые ресурсы в национальной валюте сроком на три года эквивалентно 1,25 млн долларов США от Микрофинансового фонда умного климата Incofin (CSMF) и 2 млн евро от Микрофинансового фонда Incofin (IMFI). Данные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, в особенности экологически устойчивых проектов. Это позволит расширить доступ к финансовым ресурсам в национальной валюте для предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах, и защитит их от валютных рисков. Следует отметить, что вышеупомянутые инвестиции являются очередным успешным шагом «ТуранБанка» на пути поддержки стратегии устойчивого экономического развития нашей страны.

Об Incofin Investment Management

Incofin - ведущая управляющая компания фондами импакт-инвестиций, поддерживающая предприятия в сферах инклюзивного финансирования, устойчивого производства продуктов питания и чистой воды. Управляя активами на сумму более 1 млрд долларов, Incofin располагает опытной командой из более чем 90 профессионалов в Бельгии, Колумбии, Кении и Индии. Инвестировав более 5 млрд долларов в виде акционерного капитала и долговых обязательств, Incofin содействует развитию предпринимателей на более чем 50 развивающихся и пограничных рынках, обеспечивая реальный вклад там, где это необходимо больше всего.

Для получения дополнительной информации: www.incofin.com

Об ОАО «ТуранБанк»

ОАО «ТуранБанк» было основано в 1992 году и функционирует как один из самых надежных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. В настоящее время «ТуранБанк», имеющий 22 точки обслуживания по всей стране, демонстрирует устойчивое развитие на протяжении 34 лет своей деятельности и выделяется приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности.

Для получения дополнительной информации: www.turanbank.az

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 110
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1237
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5191
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1297
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2656
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1992
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1010
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4130
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5474
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17088

ЭТО ВАЖНО

«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
«ТуранБанк» привлек средства международных фондов для финансирования бизнеса
13:28 110
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов
Анкара выигрывает региональный пасьянс… А Вашингтон меняет генералов на дипломатов Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
11:30 1237
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?
Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом? эксперты комментируют для haqqin.az
13 июля 2026, 20:47 5191
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
Трамп ответил, причастна ли Россия к смерти Грэма
12:28 1297
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше
Алиев и Пеллегрини осмотрели расстрелянные бюсты в Шуше ФОТО; обновлено 12:47
12:47 2656
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
11:23 1992
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
Для Трампа конфликт с Ираном – «небольшая перестрелка»
10:49 1010
Украина поражает российские НПЗ и танкеры
Украина поражает российские НПЗ и танкеры видео; обновлено 12:03
12:03 4130
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть
Азербайджанская нефть выше $81. Взлетела и мировая нефть обновлено 10:25
10:25 770
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости
Два азербайджанца в VIP-ложе в Тбилиси… А вместе с ними легендарный Таха Акгюль, знаменитый Умар Кремлев и другие почетные гости Haqqin.az из Грузии; фото, видео
03:26 5474
Военное противостояние США и Ирана: подробности
Военное противостояние США и Ирана: подробности видео; последнее обновление 08:59
08:59 17088
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться