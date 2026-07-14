Ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 15-16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с желтым предупреждением будет дуть северо-западный ветер, а в Губе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гедабеке, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Самухе, Гяндже, Мингячевире, Ордубаде, Джульфе — восточный ветер. Максимальные порывы составят 13.9-20.7 м/с.
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15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется, будет дуть порывистый северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 21-26, днем — 28-32 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем — 50-60%.
Днем в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические дожди, местами возможны ливни, грозы и град, ночью и утром в некоторых горных районах - туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 21-26, днем — 35-38, местами - 40, в горах ночью — 14-18, днем — 24-29 градусов тепла.