Ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 15-16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с желтым предупреждением будет дуть северо-западный ветер, а в Губе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гедабеке, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Самухе, Гяндже, Мингячевире, Ордубаде, Джульфе — восточный ветер. Максимальные порывы составят 13.9-20.7 м/с.