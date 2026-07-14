Новый закон Ирана по Ормузу

В парламент Ирана внесли законопроект об управлении Ормузским проливом, сообщил в соцсети Х глава парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Ибрахим Азизи.

«Прошлым вечером... законопроект «Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива» официально передали на рассмотрение иранского парламента», - написал он.

Азизи подчеркнул намерение Тегерана «отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом».

Законопроект сначала должен одобрить парламент, затем он поступит на рассмотрение Совету стражей Конституции, а затем - на подпись президенту.