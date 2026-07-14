Взрывы гремят в городах Ирана

Звуки взрывов слышны в иранских городах Бушер и Чогадек, входящих в провинцию Бушер в южной части Ирана, сообщило агентство Fars.
Отмечается, что источник звуков пока не известен.
Звуки взрывов слышны в иранских городах Бушер и Чогадек, входящих в провинцию Бушер в южной части Ирана, сообщило агентство Fars.
Отмечается, что источник звуков пока не известен.
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