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Взрывы гремят в городах Ирана

14:00 1011

Звуки взрывов слышны в иранских городах Бушер и Чогадек, входящих в провинцию Бушер в южной части Ирана, сообщило агентство Fars.

Отмечается, что источник звуков пока не известен.

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