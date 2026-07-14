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Кремль комментирует позицию Баку по Украине

14:03 2408

Россия и Азербайджан «действительно по-разному относятся к ситуации в Украине», однако «в Москве придерживаются прагматичного подхода и не считают необходимым увязывать с такими оценками вопросы двусторонних отношений». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию - позицию, с которой мы категорически не согласны. Да, это является предметом наших разногласий, - констатировал он. - Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, здесь мы придерживаемся прагматичного подхода».

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