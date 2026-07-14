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Зеленский: «Путин стремится не к миру, а к победе»

14:17 904

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому BFM заявил: если президент России Вдалимир Путин добьется успеха в Украине, он не остановится и двинется дальше. Зеленский считает вполне реальным сценарий, когда Россия может разжечь новую войну в Европе, ведь страна уже наращивает баллистический потенциал с радиусом действия до 5000 километров.

Перемирие в Украине Зеленский назвал «возможным», но в то же время признал, что достичь его «очень сложно», поскольку «Путин стремится не к миру, а к победе».

По словам Зеленского, победа Путина – угроза не только для Украины. «Путин будет пытаться захватывать новые страны и будет убивать еще больше людей, если добьется успеха в войне против Украины», — сказал президент Украины.

Он также привел пример реальной стоимости войны для России. На одном участке фронта протяженностью около 50 километров русская армия потеряла 150 тысяч военных.

«Вот что такое настоящая война», – заявил Зеленский.

Что касается оборонного потенциала Украины, Зеленский подчеркнул: за более четырех лет полномасштабного вторжения страна наладила собственное производство дронов, ракет, артиллерии, бронетехники и другого вооружения. Это, по его словам, превратило Вооруженные силы Украины в одну из сильнейших армий в мире.

Зеленский отметил, что баллистическое оружие России с радиусом 5000 километров способно накрыть большую часть Евразии – от Атлантического побережья Европы до Центральной Азии. По его словам, это означает, что потенциальное расширение агрессии России после Украины не будет ограничено только соседними государствами. 

«Путин не скрывал своих аппетитов: на протяжении всего времени войны он декларировал «защиту интересов России» в бывшем постсоветском пространстве. Остановка агрессии в Украине – именно то, что может прервать эту цепь», — утверждает Зеленский.

По его мнению, «остановить Россию на линии фронта в Украине – значит остановить ее до того, как баллистический арсенал достигнет полного операционного радиуса». Поэтому сохранение и наращивание поддержки Украины партнерами Зеленский рассматривает как инвестицию в безопасность всей Европы, а не только одной Украины.

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